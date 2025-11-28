BNE-Auszeichnung 2025: Nachhaltige Bildungsprojekte prämiert

Wien (OTS) -

BMLUK und Forum Umweltbildung (Fub) im Umweltdachverband zeichnen inspirierende Initiativen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus

Drei Gewinner:innen-Teams aus Wien und Niederösterreich überzeugen in Sachen „Kooperieren“, „Mobilisieren“ und „Transformieren“

Am 27. November standen bei der BNE-Auszeichnung außergewöhnliche Ideen für eine nachhaltige Zukunft im Rampenlicht. Im Rahmen des UNESCO-Programms „Aktionsrahmen Bildung 2030“ zeichneten BMLUK und Fub im Dachsaal der Wiener Urania herausragende Projekte der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus. Die feierliche Veranstaltung holte neun Bildungsprojekte auf die Bühne, die ein hohes Maß an Kooperation aufweisen, entscheidend zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mobilisieren oder zur umfassenden Transformation unserer Gesellschaft beitragen. „Bildung ebnet den Weg in eine zukunftsfähige Gesellschaft – und die neun Finalist:innen-Projekte zeigen eindrucksvoll, wie viel Mut, Kreativität und Herzblut in engagierter Bildungsarbeit stecken. Sie machen sichtbar, wie BNE Begeisterung weckt und Veränderung möglich macht“, freut sich Walpurga Weiß, Geschäftsführerin des Forum Umweltbildung.

Das sind die Gewinner:innen der BNE-Auszeichnung 2025:

Kategorie Kooperieren: Held:innen am Werk | Jugend am Werk, Ackerhelden & Arbeiter Samariter Bund

Kategorie Mobilisieren: Learning by Doing – Theorie in der Praxis erfahren | MS Weitersfeld

Kategorie Transformieren: Partizipative Garten- und Naturprojekte in Favoriten | Wiener Kinderfreunde Aktiv

Eine Jury mit Vertreter:innen des Bildungs- und Nachhaltigkeitsbereiches kürte die drei Gewinner:innen-Teams aus Wien und Niederösterreich. Sie setzten sich in einer Live-Performance am Veranstaltungsabend gegenüber den anderen Finalist:innen durch.

Weitere Informationen zum Auswahlverfahren, der Jury und den Gewinner:innen finden Sie hier.

Pressefotos der Gewinner:innen-Teams finden Sie hier.

Das Forum Umweltbildung ist eine Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) und des Bundesministeriums für Bildung (BMB). Der Umweltdachverband ist Projektträger des Forum Umweltbildung.