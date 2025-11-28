- 28.11.2025, 08:30:35
- /
- OTS0015
Landestheater Linz ist Österreich-Sieger des PR-Bild Award 2025
APA-Comm und news aktuell prämierten zum 19. Mal die besten PR-Bilder Österreichs, Deutschlands und der Schweiz
Die Auszeichnung für das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich geht nach 2021 heuer erneut an das Landestheater Linz. Das Bild mit dem Titel „Die Zauberflöte“ entstand durch Fotograf Robert Josipović für die Spielsaison 2024/2025.
Das Linzer Landestheater stellte die Spielzeit unter die Zukunftsfrage „Wie will ich leben?“ und zeigte 39 Neuproduktionen, darunter Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Für diese Neuproduktionen kreierte Robert Josipović KI-Bilderwelten, die unter anderem in einer Ausstellung im Musiktheater, im Spielplan sowie auf der Fassade des Landestheaters zu sehen waren. Ziel der Bildgestaltung sei gewesen, dazu anzuregen, Bilder stets kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. In seiner Arbeit verbindet Josipović traditionelles fotografisches Handwerk mit neuen Technologien wie KI-Bildgeneratoren.
Bereits zum 19. Mal vergaben APA-Comm, news aktuell Deutschland und news aktuell Schweiz gestern Abend den renommierten PR-Bild Award. Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr im Newsroom der dpa Deutsche Presse-Agentur in Berlin statt. Herausragende Bilder von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen wurden in den Kategorien People, Moments & Products, Portrait und NGO & Pro bono in den Fokus gerückt. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von KI in PR und Werbung wurde der PR-Bild Award 2025 erstmals auch in der Kategorie AI-Content ausgeschrieben. Das Bild „Die Zauberflöte“ belegt in dieser Kategorie Platz 3 bei der länderübergreifenden Wertung.
Insgesamt wurden beim diesjährigen Branchenpreis mehr als 600 Bilder eingereicht. Eine Fachjury, bestehend aus Kommunikations- und Medienprofis, ermittelte zunächst eine Shortlist von 35 Motiven, die im Anschluss per Online-Voting zur Abstimmung stand. Mehr als 22.000 Votes wurden während der öffentlichen Abstimmungsphase abgegeben.
Das stimmenstärkste Siegerbild aus Deutschland „Gemeinsam stark – Sport, der berührt!" stammt von Fotografin Sarah Rauch für den Special Olympics Deutschland e.V. Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild „Flowstate – Break(ing) the limits“, eingereicht von KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage. Darüber hinaus belegte das Foto in der Kategorie People den ersten Platz.
Für die Berichterstattung stehen die Gewinner:innenbilder unter diesem Link zum Download zur Verfügung. Die Aufnahmen dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld in Bezug auf den PR-Bild Award 2025 und unter Angabe des jeweiligen Bildcredits verwendet werden. Alle Gewinner:innenbilder sind hier veröffentlicht.
Die Gewinner:innen des PR-Bild Award 2025 im Detail:
PR-Bild des Jahres 2025 Österreich
Die Zauberflöte
Robert Josipović für Landestheater Linz
Gestaltung: Robert Josipović
PR-Bild des Jahres 2025 Deutschland
Gemeinsam stark – Sport, der berührt!
Special Olympics Deutschland e.V.
Fotografin: Sarah Rauch
PR-Bild des Jahres 2025 Schweiz
Flowstate – Break(ing) the limits
KreativAgent Caradonna fur Solothurner Tanztage
Fotograf: André Caradonna
Kategorie „People” (zwei dritte Plätze)
Platz 1
Flowstate - Break(ing) the limits (PR-Bild des Jahres Schweiz)
KreativAgent Caradonna fur Solothurner Tanztage
Fotograf: André Caradonna
Platz 2
Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Heidelberg
comtract für Berufsfeuerwehr Heidelberg
Fotograf: Udo Lahm
Platz 3
Portrait: Alayha Pilgrim
Schweiz Tourismus
Fotograf: Colin Frei
Platz 3
Ritterschlag im Grab des alten Ägypters
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Fotograf: David Franck
Kategorie „Moments & Products”
Platz 1
Raus mit Applaus – Auf dem Weg ins neue Spital
Kantonsspital Baden AG
Fotograf: Boris Gassmann
Platz 2
Die spektakulärste Bade-Location Deutschlands: das Werksschwimmbad auf Zollverein
Stiftung Zollverein
Fotograf: Jochen Tack
Platz 3
Tanz auf dem mongolischen Eis
LIQUI MOLY Extreme
Fotograf: LIQUI MOLY Extreme / Islay Joy
Kategorie „Portrait”
Platz 1
True Love – Mensch und Tier
TUI fly
Fotograf: Gregor Schläger
Platz 2
Die Mutter von Kopfjägern – Im Hochland der Nördlichen Philippinen.
Department of Tourism Philippines
Fotograf: Per-Andre Hoffmann
Platz 3
Finanzrebell
ABmotion GmbH & Co KG für Jürgen Schmitt
Fotograf: Andreas Bierwirth
Kategorie „NGO & Pro bono”
Platz 1
Gemeinsam stark – Sport, der berührt! (PR-Bild des Jahres Deutschland)
Special Olympics Deutschland e.V.
Fotografin: Sarah Rauch
Platz 2
Ein Bus voller Orang-Utan-Kinder
BOS Deutschland e.V. — Borneo Orangutan Survival Deutschland
Fotograf: Indrayana
Platz 3
Kleine Hände, große Last
Kindernothilfe e.V.
Fotograf: Jakob Studnar
Kategorie „AI-Content”
Platz 1
HOME – ein stiller Schrei unter Wasser
Technische Universität Chemnitz
Gestaltung: Jacob Müller
Platz 2
KI-generierte Markenbotschafterin „Schwarzwald Marie"
AHM Kommunikation für Schwarzwald Tourismus
Gestaltung: Felix Groteloh
Platz 3
Die Zauberflöte (PR-Bild des Jahres Österreich)
Robert Josipović für Landestheater Linz
Gestaltung: Robert Josipović
Jury 2025:
· Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice
· Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredakteurin dpa
· Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications
· Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell
· Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO
· Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance
· Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)
· Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL
· Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland
· Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)
· Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit
· Volker Thoms, Chefredakteur KOM
· Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content
· Tabea Werner, Pressesprecherin ARD-Programmdirektion
· Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC
· Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica Camera
Ausführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.de/jury
Mitveranstalter:
Deutschland: news aktuell, www.newsaktuell.de
Schweiz: news aktuell (Schweiz), www.newsaktuell.ch
Medienpartner:
KOM - Magazin für Kommunikation, https://www.kom.de
APA-Comm ist das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA. Es richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcast, Grafik), Medien- und Bilddatenbank, Journalist:innen-Daten, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.
Rückfragen & Kontakt
APA - Austria Presse Agentur
Petra Haller, Unternehmenssprecherin, Leiterin Marketing &
Kommunikation
Telefon: +43 (0)1 360 60-5710
E-Mail: petra.haller@apa.at
Website: https://www.apa.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | APR