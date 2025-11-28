Landestheater Linz ist Österreich-Sieger des PR-Bild Award 2025

Wien (OTS) -

Die Auszeichnung für das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich geht nach 2021 heuer erneut an das Landestheater Linz. Das Bild mit dem Titel „Die Zauberflöte“ entstand durch Fotograf Robert Josipović für die Spielsaison 2024/2025.

Das Linzer Landestheater stellte die Spielzeit unter die Zukunftsfrage „Wie will ich leben?“ und zeigte 39 Neuproduktionen, darunter Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Für diese Neuproduktionen kreierte Robert Josipović KI-Bilderwelten, die unter anderem in einer Ausstellung im Musiktheater, im Spielplan sowie auf der Fassade des Landestheaters zu sehen waren. Ziel der Bildgestaltung sei gewesen, dazu anzuregen, Bilder stets kritisch zu betrachten und zu hinterfragen. In seiner Arbeit verbindet Josipović traditionelles fotografisches Handwerk mit neuen Technologien wie KI-Bildgeneratoren.

Bereits zum 19. Mal vergaben APA-Comm, news aktuell Deutschland und news aktuell Schweiz gestern Abend den renommierten PR-Bild Award. Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr im Newsroom der dpa Deutsche Presse-Agentur in Berlin statt. Herausragende Bilder von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen wurden in den Kategorien People, Moments & Products, Portrait und NGO & Pro bono in den Fokus gerückt. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von KI in PR und Werbung wurde der PR-Bild Award 2025 erstmals auch in der Kategorie AI-Content ausgeschrieben. Das Bild „Die Zauberflöte“ belegt in dieser Kategorie Platz 3 bei der länderübergreifenden Wertung.

Insgesamt wurden beim diesjährigen Branchenpreis mehr als 600 Bilder eingereicht. Eine Fachjury, bestehend aus Kommunikations- und Medienprofis, ermittelte zunächst eine Shortlist von 35 Motiven, die im Anschluss per Online-Voting zur Abstimmung stand. Mehr als 22.000 Votes wurden während der öffentlichen Abstimmungsphase abgegeben.

Das stimmenstärkste Siegerbild aus Deutschland „Gemeinsam stark – Sport, der berührt!" stammt von Fotografin Sarah Rauch für den Special Olympics Deutschland e.V. Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild „Flowstate – Break(ing) the limits“, eingereicht von KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage. Darüber hinaus belegte das Foto in der Kategorie People den ersten Platz.

Die Gewinner:innen des PR-Bild Award 2025 im Detail:

PR-Bild des Jahres 2025 Österreich

Die Zauberflöte

Robert Josipović für Landestheater Linz

Gestaltung: Robert Josipović

PR-Bild des Jahres 2025 Deutschland

Gemeinsam stark – Sport, der berührt!

Special Olympics Deutschland e.V.

Fotografin: Sarah Rauch

PR-Bild des Jahres 2025 Schweiz

Flowstate – Break(ing) the limits

KreativAgent Caradonna fur Solothurner Tanztage

Fotograf: André Caradonna

Kategorie „People” (zwei dritte Plätze)

Platz 1

Flowstate - Break(ing) the limits (PR-Bild des Jahres Schweiz)

KreativAgent Caradonna fur Solothurner Tanztage

Fotograf: André Caradonna

Platz 2

Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Heidelberg

comtract für Berufsfeuerwehr Heidelberg

Fotograf: Udo Lahm

Platz 3

Portrait: Alayha Pilgrim

Schweiz Tourismus

Fotograf: Colin Frei

Platz 3

Ritterschlag im Grab des alten Ägypters

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Fotograf: David Franck

Kategorie „Moments & Products”

Platz 1

Raus mit Applaus – Auf dem Weg ins neue Spital

Kantonsspital Baden AG

Fotograf: Boris Gassmann

Platz 2

Die spektakulärste Bade-Location Deutschlands: das Werksschwimmbad auf Zollverein

Stiftung Zollverein

Fotograf: Jochen Tack

Platz 3

Tanz auf dem mongolischen Eis

LIQUI MOLY Extreme

Fotograf: LIQUI MOLY Extreme / Islay Joy

Kategorie „Portrait”

Platz 1

True Love – Mensch und Tier

TUI fly

Fotograf: Gregor Schläger

Platz 2

Die Mutter von Kopfjägern – Im Hochland der Nördlichen Philippinen.

Department of Tourism Philippines

Fotograf: Per-Andre Hoffmann

Platz 3

Finanzrebell

ABmotion GmbH & Co KG für Jürgen Schmitt

Fotograf: Andreas Bierwirth

Kategorie „NGO & Pro bono”

Platz 1

Gemeinsam stark – Sport, der berührt! (PR-Bild des Jahres Deutschland)

Special Olympics Deutschland e.V.

Fotografin: Sarah Rauch

Platz 2

Ein Bus voller Orang-Utan-Kinder

BOS Deutschland e.V. — Borneo Orangutan Survival Deutschland

Fotograf: Indrayana

Platz 3

Kleine Hände, große Last

Kindernothilfe e.V.

Fotograf: Jakob Studnar

Kategorie „AI-Content”

Platz 1

HOME – ein stiller Schrei unter Wasser

Technische Universität Chemnitz

Gestaltung: Jacob Müller

Platz 2

KI-generierte Markenbotschafterin „Schwarzwald Marie"

AHM Kommunikation für Schwarzwald Tourismus

Gestaltung: Felix Groteloh

Platz 3

Die Zauberflöte (PR-Bild des Jahres Österreich)

Robert Josipović für Landestheater Linz

Gestaltung: Robert Josipović

Jury 2025:

· Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice

· Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredakteurin dpa

· Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications

· Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell

· Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO

· Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance

· Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)

· Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL

· Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland

· Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)

· Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit

· Volker Thoms, Chefredakteur KOM

· Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content

· Tabea Werner, Pressesprecherin ARD-Programmdirektion

· Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC

· Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica Camera

