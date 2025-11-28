  • 28.11.2025, 08:18:32
Kältepol Niederösterreichs ist Schrems mit -13 Grad

Abschnittsweise Glätte durch gefrierenden Nebel möglich

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Freitag überwiegend trocken bis salznass, im Mostviertel sowie im Raum Weitra, Krems und Tulln muss abschnittsweise mit Glätte durch gefrierenden Nebel gerechnet werden. In den höheren Lagen des Wald-, des Most- und des südlichen Industrieviertels gibt es an exponierten Abschnitten gestreute Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Ottenschlag kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. Im Raum Geras, Amstetten, Blindenmarkt, Haag, St. Peter in der Au, Scheibbs, Raabs an der Thaya und Waidhofen an der Thaya muss abschnittsweise mit Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 50 Metern gerechnet werden. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh von -13 Grad in Schrems bis 0 Grad, die in Blindenmarkt und Atzenbrugg gemessen wurden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an winterdienststelle@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

