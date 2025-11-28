  • 28.11.2025, 08:03:02
AVISO PRESSETERMIN: Exklusive Baustellenbesichtigung – Weltweite Innovation erstmals in Graz erlebbar

Graz (OTS) - 

Eine technische Lösung „Made in der Steiermark“, die in Wien bereits für politisches und mediales Aufsehen bei Hanke, Babler und Gaál sorgte, wird nun erstmals in Graz umgesetzt. Noch vor der Fertigstellung erhalten Journalist:innen die Möglichkeit, das Projekt direkt auf der Baustelle zu erleben – gemeinsam mit politischen Vertreterinnen und Vertretern.

Was diese Innovation so besonders macht, wird erst vor Ort sichtbar: ein neues System, das Sanierungen radikal vereinfacht und bereits in Pilotprojekten österreichweit großes Interesse ausgelöst hat.

Vor Ort sind:

Manula Khom, ÖVP, Stellvertretende Landeshauptfrau und Landesrätin in der Steiermark

Simone Schmiedtbauer, ÖVP, Landesrätin für Land- und Forstwirtschaft, einschl. land- und forstwirtschaftlicher Schulen, Wohnbau, Waser- und Ressourcenmanagement, Veterinärwesen sowie Gesellschaft

Geschäftsführer Thomas Buchsteiner und Head of R&D, DI Thomas Ramschak (TOWERN3000) geben eine kurze Einordnung zur Bedeutung der Technologie und stehen ebenfalls für Fragen zur Verfügung.

Pressetermin: Baustellengehung mit Stv. Landeshauptfrau Manuela Khom und Landesrätin Schmiedtbauer

Wir ersuchen um Anmeldung bis 1. Dezember 2025 unter ursula.krausse@towern3000.at.

Datum: 02.12.2025, 11:00 Uhr - 02.12.2025, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wohnbauanlage
Grüne Gasse 48
8020 Graz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

TOWERN3000 / CEPA-Solutions
Mag. Ursula Krauße
Telefon: +43 676 7807809
E-Mail: ursula.krausse@towern3000.at
Website: https://www.towern3000.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

