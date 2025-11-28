HDI Versicherung AG wurde in den Sparten „Kfz-Haftpflicht“ und „Kfz-Kasko“ mit Platz 2 beim Versicherungsaward Austria 2025 ausgezeichnet.

Wien (OTS) -

Am 25.11.2025 wurde der jährliche Versicherungsaward Austria verliehen. Dabei wurden Versicherungsunternehmen ausgezeichnet, die aufgrund der Bewertungen unabhängiger Vermittler:innen Bestnoten erhielten. Das äußerst erfreuliche Ergebnis: Die HDI Versicherung AG kann sich gleich über zwei Spitzenplätze freuen. Sowohl in der Sparte „Kfz-Haftpflicht“ als auch in der Sparte „Kfz-Kasko“ attestierten die Befragten den Produkten eine hervorragende Bewertung und somit den 2. Platz im Ranking.

Aus den Abstimmungsergebnissen der einzelnen Kategorien wurde ein Gesamtwert gebildet, der schließlich die Platzierung bestimmte. Auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten erreichten die HDI Kfz-Haftpflicht mit 78,93 Punkten und die HDI Kfz-Kaskoversicherung mit 78,41 Punkten Top-Platzierungen mit der Bewertung „hervorragend“.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen unserer Produkte in den Sparten Kfz-Haftpflicht und Kfz-Kasko“, betont HDI CEO Ing. Thomas Lackner. „Besonders wertvoll ist für uns, dass diejenigen abgestimmt haben, die es am besten beurteilen können: die Vermittler:innen des unabhängigen Vertriebs. Unser Dank gilt allen, die ihre Stimme abgegeben haben – diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Anspruch, Produkte und Services in höchster Qualität zu bieten.“

Beim aktuellen HDI Kfz-Tarif liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit. Zudem erweitern in der Kaskoversicherung zwei optionale Zusatzpakete den ohnehin starken Deckungsumfang: Mit dem E-Paket werden speziell auf E-Mobilität ausgerichtete Leistungen wie etwa die Mitversicherung von Wallboxen und Heimladestationen, Schäden durch indirekten Blitzschlag, Schäden durch Hackerangriffe und weitere Gefahren berücksichtigt. Beim Paket KaskoPLUS besteht zudem die Möglichkeit, eine Eigenschadenversicherung zu erhalten und den Zeitraum der Neuwertentschädigung auf 36 Monate zu erweitern.

„Als verlässlicher Versicherungspartner für Vertriebspartner:innen und Kund:innen übernehmen wir Verantwortung in allen Bereichen. Wir garantieren schnelle Erreichbarkeit, fachkundige Betreuung im Vertriebspartner-Service, effiziente Schadenabwicklung und zusätzliche Services. Dazu gehört unser österreichweites HDI Werkstattnetz mit über 250 Partnerwerkstätten, das Kund:innen und Geschädigten im Schadenfall attraktive Vorteile bietet“, so HDI CEO Ing. Thomas Lackner.

Das Bewertungsverfahren

Im Zuge des „Versicherungsaward Austria 2025“ haben im Zeitraum Juli bis September 575 Versicherungsmakler:innen und Vermögensberater:innen an einer Online-Umfrage teilgenommen. Durchgeführt wurde die Befragung vom Marktforschungsinstitut Wissma GmbH. Insgesamt wurden 5.019 Bewertungen abgegeben. Die Teilnehmenden konnten sich zu mehr als 20 Leistungsfaktoren je Sparte äußern, darunter etwa Produktqualität, Net Promoter Score, Image bei Endkund:innen, Nachhaltigkeit als Unternehmenswert sowie zukünftige Geschäftsentwicklung. Bis zu zehn Versicherungen durften bewertet werden. Voraussetzung war, dass diese von Studienteilnehmer:innen im letzten Jahr vermittelt wurden. Ermittelt wurde der sogenannte „VVA-Index“ (Versicherungsaward Austria-Index), dessen Skala bis zum Wert 100 reicht.

Über HDI:

HDI prägt den heimischen Markt als innovativer und schneller Versicherer. Die österreichische HDI Versicherung AG ist Teil des Talanx Konzerns. Talanx ist mit einem Versicherungsumsatz von 48,1 Mrd. Euro (2024) und rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 175 Ländern aktiv.

HDI Österreich betreibt Niederlassungen in Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Die Betreuung der österreichischen Kund:innen im Retail- und Industriebereich erfolgt direkt über die Zentrale in Wien, die Standorte in den Bundesländern, über Internet und durch selbständige Versicherungsmakler:innen und -agent:innen. Mit 358 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet HDI in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei ein Gesamtprämienvolumen in Höhe von MEUR 289.