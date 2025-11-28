  • 28.11.2025, 07:30:32
Maria-Theresien-Platz: Burghauptmannschaft Österreich plant eine Interessentensuche für die Wintersaison 2026

Der Maria-Theresien-Platz ist ein zentraler Ort im städtischen Gefüge und zugleich Teil des baukulturellen Erbes Österreichs. In den vergangenen Jahren war er in den Wintermonaten auch Veranstaltungsort eines Weihnachtsmarktes. Aufgrund beabsichtigter Baumaßnahmen und der damit verbundenen Planungsunsicherheit ist eine längerfristige Bestimmung als möglicher Veranstaltungsort in den kommenden Jahren nicht möglich. Um dennoch die Voraussetzungen für ein attraktives Angebot für die städtische Bevölkerung sowie Touristinnen und Touristen zu schaffen, beabsichtigt die Burghauptmannschaft Österreich einen Teil des Maria-Theresien-Platzes in den Monaten November und Dezember 2026 zu vermieten. Da derzeit noch unklar ist, wie es mit den geplanten Baumaßnahmen zur barrierefreien Erschließung der angrenzenden Museen in den kommenden Jahren weitergeht, kann die Entscheidung, ob eine Vermietung für die jeweils kommende Saison möglich ist, immer nur kurzfristig erfolgen.

„Die derzeitige Situation einer fehlenden Nutzung des Maria-Theresien-Platzes über die Weihnachtszeit hinweg ist für uns nicht zufriedenstellend. Ab nächstem Jahr soll daher wieder die Möglichkeit gegeben werden, entsprechende Projekte umzusetzen“, so Burghauptmann Reinhold Sahl. „Wir sehen in der jährlichen Interessentensuche eine große Chance: Sie eröffnet Jahr für Jahr Raum für neue Ideen und frische Impulse. Der Maria-Theresien-Platz ist ein besonderer Ort und wir laden alle Interessierten herzlich ein, zur Vielfalt und Lebendigkeit dieses historischen Platzes beizutragen“, sagt Burghauptmann Reinhold Sahl weiter.

Nähere Informationen zu der Interessentensuche werden ab Jänner 2026 auf der Webseite der Burghauptmannschaft Österreich veröffentlicht. Inhaltliche Einschränkungen für die Platznutzung sollen bewusst nur wenige gesetzt werden. Ein respektvoller Umgang mit der denkmalgeschützten Umgebung sowie die Einhaltung allfällig notwendiger behördlicher Auflagen werden als Grundlage vorausgesetzt. Eine Bewerbung ist ab Veröffentlichung der Interessentensuche möglich.

