„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Bevölkerung sieht keine Reformen der Bundesregierung

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 24. bis 27. November 2025 in einer Online-Befragung wissen, in welchen Bereichen sie mit der Performance der Regierung zufrieden sind und in welchen nicht. Die Frage lautete: „Hier sehen Sie die aktuell wichtigsten politischen Themen im Land. In welchen Bereichen hat die Bundesregierung etwas vorangebracht, in welchen weniger?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt: Den besten Wert in der positiven Bewertung ihrer Arbeit („viel weitergebracht“ und „etwas weitergebracht“) erhält die Bundesregierung mit 34 Prozent beim Themenfeld „Militärische Verteidigung/Sicherheit“. Auf Platz zwei folgt die Bildung: 29 Prozent sehen, dass die Regierung viel oder etwas weitergebracht hat. Demgegenüber stehen aber 64 Prozent, die der Ansicht sind, dass wenig bis nichts weitergebracht wurde. Bei den weiteren brennenden Themen „Lebenshaltungskosten/Teuerung“ (84 Prozent geben an, dass wenig bzw. nichts weitergebracht wurde), Gesundheitssystem (80 Prozent wenig bzw. nichts weitergebracht), Sanierung Staatsfinanzen (75 Prozent wenig bzw. nichts weitergebracht), Wohnen (75 Prozent wenig bzw. nichts weitergebracht), Klimaschutz (69 Prozent wenig bzw. nichts weitergebracht) und Migration & Integration (67 Prozent wenig bzw. nichts weitergebracht) zeigt sich eine überwiegend negative Einschätzung gegenüber dem Fortschritt der Arbeit der Bundesregierung.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Da bleibt für den Meinungsforscher kaum Interpretationsspielraum – das Zeugnis fällt ernüchternd aus. Am ehesten kann die Bundesregierung noch bei militärischer Sicherheit und Bildung punkten. Am schwächsten schneidet sie ausgerechnet bei den beiden wichtigsten Themen der Bevölkerung ab: Lebenshaltungskosten und Gesundheit. Auffällig ist die kritische Haltung der NEOS-Wählerschaft, die sich von der Regierung deutlich mehr erwartet hätte – nicht unbedingt von der eigenen Partei. Denn NEOS halten nach wie vor ihr Niveau der letzten Nationalratswahl, während die beiden anderen Parteien deutlich an Boden verloren haben.“



