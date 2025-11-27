Sportstadtrat Peter Hacker gratuliert U17-Team – Wien als wichtiger Partner des ÖFB

Wien (OTS) -

„Auch wenn es nicht ganz zum Titel gereicht hat - ich gratuliere den Spielern, dem Betreuerteam und dem ÖFB zu diesem sensationellen Erfolg. Sie haben gezeigt, was man mit Zusammenhalt erreichen kann und welch hervorragende Arbeit im österreichischen Fußball geleistet wird“, so Sportstadtrat Peter Hacker zum zweiten Platz des U17-Nationalteams bei der WM in Katar.

„Das Turnier wird tausenden jungen Kickerinnen und Kickern in Erinnerung bleiben und ein Antrieb sein.“



Gleichzeitig verweist Hacker auf die Rahmenbedingungen, die solche Erfolge ermöglichen. „Die Stadt Wien ist ein wichtiger Partner des ÖFB. Das gilt für die Austragung von Länderspielen genauso wie für optimale Bedingungen für Trainingslager und Vorbereitungen. Die U17 hat sich im neuen ÖFB Campus in Aspern auf die WM vorbereitet, der ohne das Engagement der Stadt Wien nicht entstanden wäre. Und auch in der Vorbereitung des A-Nationalteams für die nächstjährige WM wird das Trainingszentrum in der Donaustadt wohl eine Rolle spielen“, so der Wiener Sportstadtrat.