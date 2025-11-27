  • 27.11.2025, 18:57:32
  • /
  • OTS0186

Sport-Staatssekretärin Schmidt zu U17-WM: Ganz Österreich ist stolz auf euch!

Wien/Doha (OTS) - 

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt verfolgte das U17-WM-Finale vor Ort in Doha und drückte dem Team die Daumen.

Schmidt: „Auch wenn wir uns alle ein anderes Ergebnis gewünscht haben, möchte ich der Mannschaft trotzdem sagen: Ganz Österreich ist stolz auf euch, und ihr könnt es auch sein! Es ist großartig, dass ihr so weit gekommen seid, es ist unvergesslich, dass eine österreichische Mannschaft in einem WM-Finale steht. Zusammenhalt, Kampfgeist und harte Arbeit haben euch verdammt weit gebracht. Ein großes Kompliment auch an das Trainerteam und die Mitarbeiter:innen des ÖFB und allen, die sich um Österreichs Fußball-Nachwuchs bemühen.“

Aktuelles Fotos aus Katar sind hier verfügbar:

https://www.picdrop.com/bmwkms/UoZvaznXtF

Rückfragen & Kontakt

Dominik Gries

Pressesprecher der Sport-Staatssekretärin

dominik.gries@bmwkms.gv.at

Tel. 0664 78082858

www.bmwkms.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright