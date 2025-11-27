Sport-Staatssekretärin Schmidt zu U17-WM: Ganz Österreich ist stolz auf euch!

Wien/Doha (OTS) -

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt verfolgte das U17-WM-Finale vor Ort in Doha und drückte dem Team die Daumen.

Schmidt: „Auch wenn wir uns alle ein anderes Ergebnis gewünscht haben, möchte ich der Mannschaft trotzdem sagen: Ganz Österreich ist stolz auf euch, und ihr könnt es auch sein! Es ist großartig, dass ihr so weit gekommen seid, es ist unvergesslich, dass eine österreichische Mannschaft in einem WM-Finale steht. Zusammenhalt, Kampfgeist und harte Arbeit haben euch verdammt weit gebracht. Ein großes Kompliment auch an das Trainerteam und die Mitarbeiter:innen des ÖFB und allen, die sich um Österreichs Fußball-Nachwuchs bemühen.“

Aktuelles Fotos aus Katar sind hier verfügbar:

https://www.picdrop.com/bmwkms/UoZvaznXtF