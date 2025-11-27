  • 27.11.2025, 17:27:32
  • /
  • OTS0183

FPÖ – Mayer: „ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS wollen atomare Abschreckung und öffnen Atomwaffen die Tür zum ‚grünen‘ Finanzmarkt“

Wien (OTS) - 

Eine zentrale Abstimmung heute betraf das EU-UK Handels- und Kooperationsabkommen, in welcher es um weit mehr ging als Handel, Forschung und Prosperität. Die FPÖ ist die einzige österreichische Partei, die sich in diesem Bericht gegen neue Abschreckungskapazitäten, gegen die militärische Mobilität im NATO-Kontext und gegen das positive Framing nuklearer Abschreckung gestimmt hat. „Mit Atom-Signalpolitik spielt man nicht“, so der steirische FPÖ Abgeordnete Georg Mayer. „Diese Eskalationslogik kann den gesamten Kontinent zerstören.“

Nur SPÖ-Abgeordneter Sidl enthielt sich in einer Teilabstimmung zur nuklearen Abschreckung – „der Rest der Einheitspartei hat verantwortungslos mitgespielt“.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer zeigt sich erschüttert über die Abstimmung vom Mittwoch zum Einspruch gegen den Delegierten Rechtsakt zu „Nachhaltigkeitszertifikaten“ für moderne Waffensysteme: „Nur die FPÖ hat dagegen gestimmt, dass Atomsprengköpfe, autonome Tötungssysteme und modernste Kriegsmaschinerie ein ‚grünes‘ Nachhaltigkeitslabel erhalten können, damit sie am Finanzmarkt schneller und leichter Investorengeld bekommen.

ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS wollen ganz offen, dass Anleger mit einem Green Label in Waffen investieren – ein Finanzbetrug mit moralischem Totalschaden.“ Mayer weiter: „Atomwaffen als nachhaltiges Finanzprodukt – das ist der Gipfel der Perversion europäischer Politik. Während ganz Europa auf Frieden hofft, ebnet die Einheitspartei den Weg zu einer atomar aufgeladenen Rüstungsindustrie.“ FPÖ bleibt bei der Linie: Diplomatie statt Eskalation – Neutralität statt NATO – Frieden statt Krieg.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright