IV sieht angekündigte WKO-Reformpläne positiv

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) nimmt die heute von der geschäftsführenden WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz präsentierten Reformpläne der Wirtschaftskammer konstruktiv zur Kenntnis und begrüßt die angekündigte Neuaufstellung als „wichtigen Schritt, um Vertrauen, Transparenz und Effizienz nachhaltig zu stärken“, so IV-Präsident Georg Knill. Die angekündigte Überprüfung von Strukturen, die Modernisierung interner Prozesse sowie der Fokus auf schlankere Abläufe sind gerade angesichts der wirtschaftlich herausfordernden Lage zentrale Voraussetzungen, um Mitgliedsunternehmen bestmöglich zu unterstützen und bürokratische Belastungen zu reduzieren.

„Die Reformagenda der Wirtschaftskammer ist ein Schritt in die richtige Richtung. Entscheidend ist nun, dass die Beschlüsse zügig gefasst, konsequent umgesetzt und spürbare Verbesserungen für die Betriebe erreicht werden. Nur eine schlagkräftige und effiziente Unternehmerkammer kann den Betrieben in dieser wirtschaftlich herausfordernden Phase eine verlässliche Unterstützung sein“, so Knill.

Für die Industriellenvereinigung ist wesentlich, dass die WKO künftig auf schlanken und effizienten Strukturen steht und sich der strategischen Gestaltung widmet. Dazu braucht es aus Sicht der IV die schrittweise Reduktion der Kammerumlagen sowie eine neue Bemessungsgrundlage aber auch eine Reform des Wahlrechts und regionaler Strukturen. „Die Zeit für ehrliche Reformen und Transparenz ist jetzt. Nur damit lässt sich das Vertrauen der Unternehmen in die Wirtschaftskammer wiederherstellen“, so Knill.