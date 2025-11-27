  • 27.11.2025, 17:14:02
  • /
  • OTS0180

IV sieht angekündigte WKO-Reformpläne positiv

Klare und zügige Umsetzung entscheidend

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) nimmt die heute von der geschäftsführenden WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz präsentierten Reformpläne der Wirtschaftskammer konstruktiv zur Kenntnis und begrüßt die angekündigte Neuaufstellung als „wichtigen Schritt, um Vertrauen, Transparenz und Effizienz nachhaltig zu stärken“, so IV-Präsident Georg Knill. Die angekündigte Überprüfung von Strukturen, die Modernisierung interner Prozesse sowie der Fokus auf schlankere Abläufe sind gerade angesichts der wirtschaftlich herausfordernden Lage zentrale Voraussetzungen, um Mitgliedsunternehmen bestmöglich zu unterstützen und bürokratische Belastungen zu reduzieren.

„Die Reformagenda der Wirtschaftskammer ist ein Schritt in die richtige Richtung. Entscheidend ist nun, dass die Beschlüsse zügig gefasst, konsequent umgesetzt und spürbare Verbesserungen für die Betriebe erreicht werden. Nur eine schlagkräftige und effiziente Unternehmerkammer kann den Betrieben in dieser wirtschaftlich herausfordernden Phase eine verlässliche Unterstützung sein“, so Knill.

Für die Industriellenvereinigung ist wesentlich, dass die WKO künftig auf schlanken und effizienten Strukturen steht und sich der strategischen Gestaltung widmet. Dazu braucht es aus Sicht der IV die schrittweise Reduktion der Kammerumlagen sowie eine neue Bemessungsgrundlage aber auch eine Reform des Wahlrechts und regionaler Strukturen. „Die Zeit für ehrliche Reformen und Transparenz ist jetzt. Nur damit lässt sich das Vertrauen der Unternehmen in die Wirtschaftskammer wiederherstellen“, so Knill.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright