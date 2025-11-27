FPÖ-Brenner: „Angst vor Antauer! Stadler-SPÖ mit Fake-News-Kampagne“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wenn die SPÖ keine Antworten mehr hat, bleibt ihr nur der Versuch, den politischen Mitbewerber mit Unterstellungen anzupatzen. Die jüngsten Vorwürfe – angeblich auf zwei Hochzeiten zu tanzen und zweimal zu kassieren – sind nicht nur völlig haltlos, sie sind bewusst irreführend. Und das ausgerechnet von einer Partei, deren eigene Landtagsabgeordnete reihenweise zusätzliche Gemeindemandate bis hin zu Bürgermeisterämtern bekleiden“, schüttelt FPÖ Niederösterreich LAbg. Christian Brenner über die gespielte Entrüstung der SPÖ den Kopf.

Denn dass Landesrat Martin Antauer seit Juli 2025 ehrenamtlich als St. Pöltner Gemeinderat arbeitet und keinen Cent dafür kassiert, verschweigt die SPÖ völlig und greift lieber in die schmutzige Trickkiste und verbreitet Fake-News.

„Die SPÖ hat jahrelang alle Möglichkeiten gehabt, St. Pölten weiterzubringen – und sie hat sie verstreichen lassen. Die Antwort auf soziale Kälte, Chaos, Massenzuwanderung und Stillstand heißt Martin Antauer. Jetzt ist es Zeit für einen Neustart in St. Pölten mit Bürgermeister Martin Antauer“, schließt der Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Sankt Pölten.