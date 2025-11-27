  • 27.11.2025, 16:55:02
  • /
  • OTS0177

FPÖ-Brenner: „Angst vor Antauer! Stadler-SPÖ mit Fake-News-Kampagne“

Verlust der Absoluten droht und Rote werfen mit Schmutzkübeln

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wenn die SPÖ keine Antworten mehr hat, bleibt ihr nur der Versuch, den politischen Mitbewerber mit Unterstellungen anzupatzen. Die jüngsten Vorwürfe – angeblich auf zwei Hochzeiten zu tanzen und zweimal zu kassieren – sind nicht nur völlig haltlos, sie sind bewusst irreführend. Und das ausgerechnet von einer Partei, deren eigene Landtagsabgeordnete reihenweise zusätzliche Gemeindemandate bis hin zu Bürgermeisterämtern bekleiden“, schüttelt FPÖ Niederösterreich LAbg. Christian Brenner über die gespielte Entrüstung der SPÖ den Kopf.

Denn dass Landesrat Martin Antauer seit Juli 2025 ehrenamtlich als St. Pöltner Gemeinderat arbeitet und keinen Cent dafür kassiert, verschweigt die SPÖ völlig und greift lieber in die schmutzige Trickkiste und verbreitet Fake-News.

„Die SPÖ hat jahrelang alle Möglichkeiten gehabt, St. Pölten weiterzubringen – und sie hat sie verstreichen lassen. Die Antwort auf soziale Kälte, Chaos, Massenzuwanderung und Stillstand heißt Martin Antauer. Jetzt ist es Zeit für einen Neustart in St. Pölten mit Bürgermeister Martin Antauer“, schließt der Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Sankt Pölten.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright