Bundesministerin Holzleitner zu Besuch an der FH Kufstein Tirol

Kufstein (OTS) -

Während ihres Aufenthalts informierte sich die Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung über jene Einrichtungen, die die praxisorientierte Lehre, Forschung und Infrastruktur der Hochschule prägen. Dabei standen insbesondere innovative Projekte im Mittelpunkt, mit denen die FH aktuelle gesellschaftliche und technologische Entwicklungen aufgreift.

Begleitet wurde sie dabei von einer Delegation der Hochschulleitung und des Vorstands der FH Kufstein Tirol. Der Austausch bot zugleich Gelegenheit, zentrale Themen der Hochschulentwicklung – von Digitalisierung bis Internationalisierung – zu vertiefen.

Einblicke in moderne Infrastruktur und Forschungsschwerpunkte

Die Ministerin erhielt einen kompakten Überblick über die praxisnahen Labore der Kufsteiner Hochschule. Im Mittelpunkt stand dabei das Makers Lab, das als zentrale Werkstatt für Prototyping und angewandte Produktentwicklung dient. Hier zeigte Markus Ehrlenbach, MSc – Hochschullehrer für Konstruktion und Additive Fertigung sowie Laborleiter – eindrucksvoll, wie Studierende mithilfe modernster Technologien wie 3D-Druck, Lasercutting und digitaler Fertigungstechniken eigene Modelle, Prototypen und Kleinserien umsetzen können.

Als Demonstration fertigte Ehrlenbach mit dem Lasercutter personalisierte Geschenke für die Bundesministerin und ihre Begleitung an – darunter eine mit ihrem Vornamen gravierte Trinkflasche sowie einen eigens gestalteten Holzanhänger.

Anerkennung für die Rolle der FH Kufstein Tirol

Sichtlich beeindruckt zeigte sich Eva-Maria Holzleitner von der Verbindung aus angewandter Forschung und moderner Lehre: „Die FH Kufstein Tirol zeigt eindrucksvoll, wie moderne Lehre und angewandte Forschung Hand in Hand gehen. Hier wird sichtbar, wie Hochschulen zu Innovationstreibern für Region, Wirtschaft und Gesellschaft werden.“

FH-Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch betonte die Bedeutung des Besuchs: „Die Anwesenheit von Frau Bundesministerin Holzleitner ist eine große Wertschätzung für unsere Hochschule und unsere Schwerpunkte in Forschung, Digitalisierung und Innovation.“ Und er ergänzt: „Der Austausch mit der Bundesministerin unterstreicht den Stellenwert einer international ausgerichteten Lehre und Forschung. Wir freuen uns sehr über das Interesse an unseren Aktivitäten und Entwicklungen.“

Abschließend hielt Holzleitner fest: „Was ich heute gesehen habe, bestätigt: Investitionen in Bildung und Forschung sind Investitionen in eine starke, gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft​. Es ist beeindruckend, wie die FH Kufstein Tirol Innovation, Digitalisierung und Internationalisierung konsequent vorantreibt“