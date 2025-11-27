Wien (OTS) -

Veranstaltungen rund um Wiens jüngsten Traditionsball verbinden nachhaltige Unterhaltung mit spannender Erkenntnis.

Der Wiener Ballkleidertausch der Wissenschaften 2026

Ballkleid oder Smoking tauschen? Ein Vintage-Modell ausleihen oder gar spottbillig erstehen? Kein Problem: Beim Wiener Ballkleidertausch der Wissenschaften gibt es eine beeindruckende Kollektion an erprobten Modellen. Teilnahme frei bei Anmeldung.

Datum: 12.01.2026, 16:00 Uhr - 12.01.2026, 19:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Biologiezentrum der Universität Wien

Djerassiplatz 1

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.wissenschaftsball.at/ballkleidertausch-26/

Die Vienna Lecture on Science Communication 2026 mit Astrid Séville

Unter dem Titel "Kitsch und Krise" untersucht die deutsche Politologin Astrid Séville (U Lüneburg) das Dilemma, dass Wissenschaftler:innen mehr und verständlicher kommunizieren sollen und dabei immer öfter in politische Debatten verstrickt werden. Welche Risiken birgt also der Versuch der Aufklärung und Vermittlung? Eintritt frei bei Anmeldung.

Datum: 23.01.2026, 16:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.wissenschaftsball.at/vienna-lecture-26/

11. Wiener Ball der Wissenschaften 2026

Die rund 4000 Gäste auf Wiens jüngstem Traditionsball feiern Aufklärung, Rationalität, Wissbegierde und Evidenz als Grundlagen einer Gesellschaft, die der Zukunft zugewandt ist. Das Motto: "Spaß mit Anstand – Tanz mit Haltung"

Datum: 24.01.2026, 20:00 Uhr - 25.01.2026, 04:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Wiener Rathaus

Lichtenfelsgasse 2

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.wissenschaftsball.at