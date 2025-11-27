  • 27.11.2025, 15:42:03
Thomas Gottschalk wird mit der Diamant-ROMY ausgezeichnet

Kitzbühel 

„Thomas Gottschalk erhält bei der morgigen KURIER ROMY Gala ein hoch verdientes Upgrade“, sagt KURIER Geschäftsführer Richard Grasl. „Wir freuen uns sehr, die TV-Legende nun mit der ersten Diamant-ROMY auszuzeichnen, die von Juwelier Jul. Hügler zur Verfügung gestellt wird.

Der Bericht des Portals OE24, in dem von einer „peinlichen Posse“ die Rede ist, ist daher völlig falsch. Swarovski ist und bleibt Sponsor der KURIER ROMY Gala und zeichnet für die glanzvolle Ausstattung der KURIER ROMY Gala verantwortlich.

