FPÖ-Bors: „Tulln darf nicht Favoriten werden!“

Warnbrief von Tullner Stadtchef vor Jugendbanden – Maßnahmen jetzt

Tulln (OTS) - 

"Der Bürgermeister sieht das Problem jetzt endlich, aber gehandelt hat er leider immer noch nicht. Diese Banden, vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund, machen die Innenstadt seit einiger Zeit unsicher. Nur warnen allein reicht nicht. Es braucht sofort Maßnahmen - denn Tulln darf nicht Favoriten werden“, reagiert FPÖ Tulln Stadtrat FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors auf ein aktuelles Warnschreiben des Tullner Bürgermeisters.

Jugendbanden würden laut Schreiben in der Innenstadt rund um den Stadtturm sowie im Schubertpark Kinder bedrohen, Geld fordern, Mitbürger einschüchtern und aggressiv auftreten. Bors fordert daher unverzüglich eine Verstärkung der städtischen Sicherheitskräfte: „Die City Patrol muss massiv aufgestockt werden, besonders in den genannten Gebieten braucht es sichtbare Präsenz.“

Auch ÖVP-Innenminister Karner nimmt Bors in die Pflicht: „Tulln wächst jedes Jahr, aber die Polizeipersonalstärke bleibt unverändert. Die Polizei ist am Limit. Der Bürgermeister und der Innenminister sind nun gefordert, wir müssen jetzt gegensteuern. Wir als FPÖ lassen sicher nicht locker.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

