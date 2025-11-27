  • 27.11.2025, 15:24:03
  • /
  • OTS0164

WKÖ-Wirtschaftsparlament: Fraktionen geben einstimmig Startschuss für umfassenden Reformprozess zur Modernisierung der Wirtschaftskammer

Gemeinsames Bekenntnis von Wirtschaftsbund, Industrie, Freiheitliche Wirtschaft, Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, Grüne Wirtschaft und UNOS zu starker Interessenvertretung

Wien (OTS) - 

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) wird sich noch stärker an den Bedürfnissen ihrer über 590.000 Betriebe ausrichten und die Chancen einer modernen Interessenvertretung ergreifen. Dieses Ziel vor Augen haben heute im WKÖ-Wirtschaftsparlament Wirtschaftsbund, Liste Industrie, Freiheitliche Wirtschaft, Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, Grüne Wirtschaft und UNOS einen gemeinsamen Antrag für einen umfassenden Reformprozess zur Modernisierung der Wirtschaftskammer eingebracht und diesen einstimmig beschlossen.

„Eine zukunftsfitte Wirtschaftskammerorganisation braucht auf Bundes-, Landes- und Branchenebene transparente Prozesse, effiziente Strukturen und ein Wahlrecht, das die unternehmerische Vielfalt unseres Landes bestmöglich widerspiegelt“, heißt es in dem Beschluss. Für eine starke Interessenvertretung der Unternehmer:innen sei es unerlässlich, die Glaubwürdigkeit rasch wiederherzustellen und verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Als gemeinsames Ziel werden „eine starke wirtschaftliche Interessenvertretung, ein modernes Serviceangebot und ein zeitgemäßes flexibles Bildungsangebot“ festgelegt.

Reformprozess mit fünf zentralen Handlungsfeldern

Das Erweiterte Präsidium der WKÖ wird beauftragt, einen umfassenden Reformprozess zu starten und eine Reformgruppe einzurichten, sich mit den folgenden fünf Handlungsfeldern beschäftigt:

1. Aufgaben- und Angebotsreform

2. Struktur-/Organisationsreform

3. Wahlrechtsreform

4. Transparenzoffensive

5. Finanzierungsreform

Erster Zwischenbericht bis Juni 2026

Ein erster Zwischenbericht soll dem Wirtschaftsparlament im ersten Halbjahr 2026 vorgelegt werden, erste Ergebnisse der Umsetzungsmaßnahmen und Reformfortschritte sollen beim Wirtschaftsparlaments im zweiten Halbjahr 2026 kommuniziert werden.

Das Reform- und Evaluierungspaket soll im Laufe der aktuellen Funktionsperiode umfassend umgesetzt werden. Ziel ist es, eine moderne, transparente und effiziente Interessenvertretung der österreichischen Wirtschaft sicherzustellen. (PWK502/SR)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright