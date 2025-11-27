Vaduz/Wien (OTS) -

Social Media kann zu Radikalisierung, Essstörungen, Handysucht und Vereinsamung führen. Statt Freundschaften zu pflegen, wird auf das Handy gestarrt, wo fragwürdige Inhalte konsumiert werden. Brauchen wir strengere Gesetze wie in Australien oder reichen Maßnahmen wie Handyverbot an Schulen und Bildschirmzeit-Beschränkungen? Und was können Eltern tun?

Darüber diskutieren wir mit:

Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung

Andrea Buhl-Aigner, Smartphone Coach und Expertin für digitale Medien

Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer

Moderation: Andreas Schnauder, "Der Pragmaticus"-Chefredakteur

Kinder in der TikTok-Falle

Datum: 01.12.2025, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Palais Wertheim

Canovagasse 1a

1010 Wien

Österreich