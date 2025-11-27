  • 27.11.2025, 15:14:32
Kinder in der TikTok-Falle

Experten-Forum über die Social-Media Sucht

Vaduz/Wien (OTS) - 

Social Media kann zu Radikalisierung, Essstörungen, Handysucht und Vereinsamung führen. Statt Freundschaften zu pflegen, wird auf das Handy gestarrt, wo fragwürdige Inhalte konsumiert werden. Brauchen wir strengere Gesetze wie in Australien oder reichen Maßnahmen wie Handyverbot an Schulen und Bildschirmzeit-Beschränkungen? Und was können Eltern tun?

Darüber diskutieren wir mit:

  • Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung
  • Andrea Buhl-Aigner, Smartphone Coach und Expertin für digitale Medien
  • Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer
  • Moderation: Andreas Schnauder, "Der Pragmaticus"-Chefredakteur

Akkreditierung: bis 01. Dezember 2025, 12:00 Uhr – Kontakt: redaktion@derpragmaticus.com

Datum: 01.12.2025, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Palais Wertheim
Canovagasse 1a
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Der Pragmaticus Verlag AG
Chefredakteur Andreas Schnauder
andreas.schnauder@derpragmaticus.com

