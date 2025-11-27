  • 27.11.2025, 15:11:02
Alpenverein warnt: Angespannte Lawinensituation im Gelände

Am Donnerstagvormittag ging am Stubaier Gletscher eine große Lawine ab. Der Österreichische Alpenverein warnt nun vor einer angespannten Lawinensituation im freien Gelände.

Innsbruck (OTS) - 

Am Stubaier Gletscher hat sich heute ein Lawinenabgang ereignet: Gegen 9:30 Uhr ging im Bereich der Daunscharte eine große Lawine ab, mehrere Personen wurden verschüttet. Nun appelliert der Österreichische Alpenverein, dass gerade an den ersten Schönwettertagen nach dem Neuschnee – wie heute, Donnerstag, und morgen, Freitag – besondere Vorsicht geboten ist. Für Tirol und Salzburg liegt aktuell noch kein tagesaktueller Lawinenlagebericht vor; dieser wird erstmals ab morgen 17:00 Uhr für das Wochenende erscheinen.

„Besondere Gefahr durch frische Triebschneeansammlungen“

Trotz winterlicher Optik ruft der Alpenverein dazu auf, keine Hänge über 30 Grad zu befahren. Die Kombination aus Neuschnee, starkem Wind und heiklen Altschneeschichten schafft derzeit eine gefährliche Ausgangslage für Skitourengeher und Variantenfahrer.

Jörg Randl, Bergsportexperte im Österreichischen Alpenverein, warnt: „Für Variantenfahrer und Skitourengeher besteht derzeit besondere Gefahr durch frische Triebschneeansammlungen, die durch Neuschnee und starken, drehenden Wind entstanden sind. Zusätzlich ist das Altschneeproblem vor allem oberhalb von 2.800 m Höhe in steilen Nordhängen besonders heikel: Im Zuge dieser Situation gilt nochmals der Appell, defensiv zu fahren und keine Hänge über 30 Grad zu befahren.“

Vollständige Notfallausrüstung essenziell

Randl betont, dass jeder, der ins freie Gelände geht, unbedingt eine vollständige Notfallausrüstung mitführen muss. Dazu gehört ein funktionsfähiges 3-Antennen-LVS-Gerät, eine Sonde, eine stabile Lawinenschaufel aus Aluminium, ein Mobiltelefon, ein Erste-Hilfe-Set, eine Rettungsdecke und ein Biwaksack; empfohlen werden außerdem ein Lawinen-Airbag sowie ein Skihelm, besonders wegen der heiklen Übergangsbereiche mit möglichem Steinkontakt. Nur mit vollständiger Ausrüstung kann im Notfall eine effiziente Rettungskette (Kameradenrettung vor Ort / organisierter Rettungseinsatz) funktionieren, sagt Randl.

Fotos unter: https://www.alpenverein.at/portal/service/presse/2025/2025_11_27_lawine-stubaier.php

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

