Winterzauber in Tirol – Urlaub abseits der Massen

Die Region Hall-Wattens ist ein Geheimtipp für Urlaub in den Alpen

In der Region Hall-Wattens findet man pure Abgeschiedenheit inmitten der imposanten Bergnatur.
Hall in Tirol 

Naturnahe Landschaften im Karwendel, dem Inntal und den Tuxer Alpen, regionale Küche sowie Natur- und Skigenuss ohne Après-Ski-Gaudi zeugen in der Ferienregion Hall-Wattens vom Status als Geheimtipp abseits der Massen in den Tiroler Alpen.

Die Statistik unterstreicht dies eindrücklich: Gibt es in der Region Hall-Wattens nur sieben Übernachtungen pro Einwohner*in im Jahr, liegt dieser Wert österreichweit bei 20 Übernachtungen, in anderen Regionen wie beispielsweise den Kanaren, den griechischen Inseln oder den Balearen oft deutlich darüber.

Weite atmen: Die Bergnatur in aller Stille erleben

Diese Großzügigkeit und Weite spürt man beinahe überall, wohin man in der Region auch geht. Ob beim Skifahren am sonnenverwöhnten Glungezer, einem Panoramaberg mit familienfreundlichen Pisten, oder beim Winter- oder Schneeschuhwandern, wo man die zahlreichen Routen oft für sich allein hat: Überall steht die Natur im Mittelpunkt. Und was für eine Wohltat, wenn nur das sanfte Knirschen des Schnees unter den Füßen zu hören ist! Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Nature Watch-Wanderung in den größten Naturpark Österreichs. Hier, in dieser alpinen Wildnis, lassen sich Rotwild, Mufflons und andere Alpenbewohner in aller Ruhe beobachten.

Winterliche Kraftorte – Ruhe in Reinform

Die vierzehn Kraftorte der Region sind das ganze Jahr über eine gute Adresse, um Abgeschiedenheit zu genießen. Im Winter erlebt man die Magie dieser Orte oft völlig ungestört. Besonders geeignet für eine winterliche Kontemplation sind die Wallfahrtskirche Maria Larch, das malerische Romedikirchl oberhalb von Thaur oder St. Magdalena im idyllischen Halltal.

Noch mehr winterliche Geheimtipps



