ORF-NÖ-Adventkalender: Traditionelle Musik – interpretiert von jungen Talenten

St. Pölten (OTS) -

Wenn es darum geht, für Stimmung zu sorgen, ist Musik natürlich unschlagbar. Saisonal sorgt sie gerade im Advent und zu Weihnachten für eine besondere Atmosphäre. Der traditionelle ORF-NÖ-Adventkalender nach „NÖ heute“ und auf Radio Niederösterreich setzt heuer wieder auf das Talent junger Musikerinnen und Musiker, größtenteils Bundespreisträger von prima la musica und podium.jazz.pop.rock.

Der ORF Niederösterreich hat die Preisträgerinnen und Preisträger in Zusammenarbeit mit dem MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich ausgesucht. Insgesamt 54 Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen des Landes machen mit. Sie sind zwischen 9 und 23 Jahre alt und haben von traditionellen Weihnachtsliedern über klassische Werke bis hin zu rockigen Tönen und Eigenkompositionen viel Abwechslung für ihre Auftritte mitgebracht. Gedreht wurde mit dem Team des ORF Niederösterreich im Schloss Gainfarn in Bad Vöslau, das auch der Sitz der Musikschule Bad Vöslau ist.

ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer: „Wir freuen uns, heuer wieder talentierte junge Musikerinnen und Musiker im ORF-NÖ-Adventkalender zu präsentieren. Hinter jedem Türchen erwartet uns eine besondere Interpretation weihnachtlicher Klassiker und Musik, die einstimmt auf die ruhigere Zeit des Jahres. Von Gesang bis Instrument, von Solistinnen und Solisten bis hin zu Ensembles, werden im musikalischen Adventkalender alle Genres zu finden sein.“

Von 1. bis 23. Dezember werden die Türchen des musikalischen Adventkalenders in einer Sendereihe nach „NÖ heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2/N geöffnet, am 24. Dezember läuft der Adventkalender in der lokalen „Licht ins Dunkel“-TV-Sendung des ORF NÖ. Schon tagsüber sind die Musikstücke auf Radio NÖ zu hören. Im Rahmen der Sendung „Radio Vanillekipferl – Advent mit Radio NÖ“, täglich von 19 bis 20 Uhr und am 24. Dezember bei „Weihnachten mit Radio Niederösterreich“.