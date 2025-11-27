  • 27.11.2025, 14:26:02
  • /
  • OTS0155

Wirtschaftsparlament: SWV-Präsident Hinteregger präsentiert 10-Punkte-Plan für größte WK-Reform aller Zeiten

Erfolge für den SWV: Angenommene Anträge setzen wichtige Reformimpulse

Wien (OTS) - 

Mit einem klaren Auftrag ist Bernd Hinteregger, neuer Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV), heute im Wirtschaftsparlament angetreten: Er will zum Reformmotor der Wirtschaftskammer Österreich werden. Hinteregger, der in der Hotellerie als erfolgreicher Sanierer und Umsetzer tiefgreifender Modernisierungen gilt, präsentierte dazu ein umfassendes 10-Punkte-Reformpaket, das die gesamte Struktur der WKO auf neue Beine stellen soll.

„Die Wirtschaftskammer steht an einem Wendepunkt. Vertrauensverlust, Skandale und nur 26,5 Prozent Wahlbeteiligung zeigen klar, dass die Kammer in ihrer jetzigen Form nicht mehr funktioniert,“ so Hinteregger. „Jetzt braucht es Mut – und eine Reform, die diesen Namen verdient.“

10-Punkte-Plan als Fahrplan für den Neustart

Der vorgestellte 10-Punkte-Plan umfasst strukturelle Modernisierung, straffe Verwaltungsprozesse, volle Transparenz bei Gehältern, eine Entlastung für EPU und KMU, eine Servicegarantie, steuerliche Beratungsangebote, einen Härtefallfonds für erkrankte Selbstständige, mehr soziale Absicherung und ein modernes Wahlrecht. Alles Maßnahmen, die tief in die Organisation hineinwirken und eine grundlegend neue Ausrichtung schaffen sollen.

Im Mittelpunkt steht der Bruch mit den alten Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Hinteregger betont: „Die WKO ist aufgebläht worden. Jetzt müssen wir uns verschlanken – damit die Beiträge unserer Mitglieder dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“

Als jemand, der in der Privatwirtschaft mehrfach Betriebe stabilisiert und neu aufgestellt hat, sieht Hinteregger die Parallelen deutlich: „Sanierung bedeutet nicht streichen, sondern besser machen. Die Kammer braucht jetzt denselben Zugang: klare Prozesse, moderne Standards und Transparenz.“

Erste Erfolge im Wirtschaftsparlament

Im Wirtschaftsparlament konnte der SWV zudem wichtige Erfolge erzielen. Der Antrag ‚Wirtschaft stärken – Faktor Arbeit entlasten‘ wurde angenommen, ein entscheidender Schritt, um endlich eine realistische und wirksame Senkung der Lohnnebenkosten auf den Weg zu bringen. „Hier wurden heute wichtige Weichen gestellt“, so Hinteregger.

Ein weiterer Erfolg: Der Antrag zur Anpassung der Kleinunternehmerregelung an die Inflationsrate wurde einstimmig beschlossen – ein unmittelbarer Vorteil für tausende kleine Betriebe in Österreich.

Zum Abschluss unterstrich Hinteregger seinen Anspruch, die Reform nicht nur zu fordern, sondern aktiv voranzutreiben: „Als Unternehmer weiß ich, wie man Strukturen neu aufstellt und wieder ins Laufen bringt. Diese Reformreise beginnt heute – und sie endet erst, wenn die Wirtschaftskammer Vertrauen zurückgewonnen hat.“

Rückfragen & Kontakt

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich
SWV Österreich
Telefon: +43 1 3913019-0
E-Mail: office@wirtschaftsverband.at
Website: https://www.wirtschaftsverband.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WVO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright