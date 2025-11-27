Grüne Wirtschaft | Bundeswirtschaftsparlament: Grünes Licht für Reformprozess in der Wirtschaftskammer

Wien (OTS) -

Das heutige Bundeswirtschaftsparlament bringt einen entscheidenden Durchbruch für eine moderne, transparente und glaubwürdige Wirtschaftskammer: Die langjährigen Reformforderungen der Grünen Wirtschaft wurden in einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen aufgegriffen, und ein umfassender Reformprozess offiziell beschlossen.

Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft:

„Wir haben in den vergangenen Wochen und Jahren nicht lockergelassen. Heute zeigt sich: Es hat sich ausgezahlt. Mit dem gemeinsamen Reformbeschluss gibt es endlich grünes Licht für Veränderung.“

Damit wird ein klarer Auftrag erteilt, die Wirtschaftskammer sowohl strukturell als auch demokratiepolitisch neu aufzustellen und das verloren gegangene Vertrauen der Unternehmer:innen zurückzugewinnen. Wie im Antrag festgehalten, wird eine eigene Reformgruppe eingesetzt, die sich insbesondere mit der Reform von Aufgaben und Angeboten, Struktur und Organisation, Wahlrecht und Finanzierung sowie mit einer umfassenden Transparenzoffensive befasst.



„Das ist ein wichtiger Etappensieg – jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Für uns heißt das: dranbleiben, genau hinschauen und die gesetzten Ziele ambitioniert verfolgen. Eine moderne Interessenvertretung braucht Transparenz, demokratische Mitbestimmung und faire Beiträge – das wird nun endlich auf den Weg gebracht“ , so Jungwirth weiter.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Mit dem gemeinsamen Beschluss sind zentrale Reformthemen erstmalig fraktionsübergreifend anerkannt – ein wesentlicher Fortschritt für eine demokratischere und zeitgemäßere Interessenvertretung. Eine Reformgruppe wird dem erweiterten Präsidium regelmäßig berichten. Ein erster Zwischenbericht soll dem Bundeswirtschaftsparlament im ersten Halbjahr 2026 vorliegen. Ergebnisse, Umsetzungsmaßnahmen und Fortschritte sind dabei transparent und öffentlich nachvollziehbar zu kommunizieren.

Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft:

„Echte Veränderung in der Kammer gelingt nur dann, wenn der Reformprozess ernsthaft geführt wird. Wir werden jede Phase genau beobachten und uns konstruktiv, aber auch kritisch einbringen.“

Den beschlossenen Antrag aller Fraktionen auf eine Modernisierung der Wirtschaftskammerorganisation können Interessierte hier einsehen.



