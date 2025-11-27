Adventmarkt im Stift Lilienfeld

Lilienfeld/Wien (OTS) -

Präsentiert wird ein vielseitiges Programm aus Musik, Kunsthandwerk und besinnlichen Momenten. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen ein Konzert der Polizeimusik in der Stiftsbasilika, Auftritte von Jagd-, Turm- und Alphornbläsern sowie ein vorweihnachtliches Konzert mit „Znaxt“ und „Da Chor“. Auch der Musikschulverband Lilienfeld und die D’Schrambäcka Stointeufin treten auf.

Ein besonderer Programmpunkt ist die „Zillertaler Weihnacht“ mit den Zellberg Buam, Tickets sind auf Öticket erhältlich. Für Kinder sind Bastelangebote vorbereitet. Am Samstag, 29. November 2025 kommt Bischof Alois Schwarz, um in der Stiftsbasilika Lilienfeld anlässlich des Heiligen Jahres eine „Hoffnungsmesse" mit Adventkranzsegnung zu zelebrieren. Der Kunsthandwerksmarkt im historischen Cellarium versammelt mehr als 30 regionale Ausstellerinnen und Aussteller mit handgefertigten Arbeiten aus Ton, Holz, Metall, Wolle, Stoff, Hirschhorn, Wachs und Straußeneiern.

Ergänzend bieten das Laienbrüderrefektorium sowie der Jugendraum weitere Spezialitäten und ausgewähltes Kunsthandwerk. Der Advent in Lilienfeld gilt als eine der bedeutendsten vorweihnachtlichen Kulturveranstaltungen der Region und verbindet traditionelles Brauchtum mit dem historischen Ambiente des Stiftes. Weitere Informationen sind unter www.adventinlilienfeld.at verfügbar.