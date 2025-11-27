FPÖ – Kolm: „Regierung betreibt aktive Standortvernichtung – Ryanair-Abzug ist erst der Anfang!“

Wien (OTS) -

Die Drohung der Fluglinie Ryanair, weitere Flugzeuge aus Wien abzuziehen, sei ein alarmierendes Zeugnis für die wirtschaftsfeindliche Politik der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition, kritisierte heute die FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm. „Das Ryanair-Debakel ist ein weiteres Beispiel der wirtschaftlichen Abwärtsspirale im Land und gleicht einer schwarz-rot-pinken Deattraktivierungsoffensive des Standorts Österreich. Während Nachbarländer mit kluger Standortpolitik Investitionen anziehen, ignoriert die Bundesregierung in Wien ein Milliarden-Angebot mit Jobgarantie. Das ist keine Schlafmützigkeit mehr, das ist aktive Sabotage am Wirtschaftsstandort Österreich!“

Für Kolm zeige die Untätigkeit von ÖVP-Kanzler Stocker und SPÖ-Verkehrsminister Hanke eine beispiellose Ignoranz. „Statt die Gebühren zu senken, werden Unternehmen mit immer neuen Steuern und Abgaben aus dem Land getrieben. Die Zeche für diese ideologische Verblendung und pure Inkompetenz zahlen am Ende die Bürger durch verlorene Jobs und schwindenden Wohlstand. Die Deindustrialisierung ist die direkte Folge dieser katastrophalen Politik“, warnte Kolm.

„Wir fordern die sofortige Abschaffung der Ticketsteuer und eine massive Senkung der Standortkosten, um Österreich wieder wettbewerbsfähig zu machen. Wenn diese Regierung nicht willens ist, für österreichische Arbeitsplätze zu kämpfen, dann soll sie den Weg für eine Regierung freimachen, die das Wohl der eigenen Bevölkerung an die erste Stelle setzt – es braucht einen Volkskanzler Herbert Kickl!“, forderte Kolm.