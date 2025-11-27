Mitsubishi Händlertagung in Graz: Zwei neue Modelle und ein klarer Zukunftstrend

Graz (OTS) -

Das Veranstaltungszentrum Seifenfabrik in Graz war Schauplatz der gestrigen nationalen Mitsubishi Händlertagung, zu der Mitsubishi Partnerbetriebe aus ganz Österreich zusammenkamen. Mitsubishi Motors Österreich präsentierte in diesem Rahmen gleich zwei bedeutende Neuzugänge des Modellportfolios und gab zudem einen Ausblick auf die strategische Ausrichtung von Mitsubishi am heimischen Markt.

Zwei neue Modelle setzen starke Impulse

Mit dem Grandis und dem vollelektrischen Eclipse Cross erweitert die Marke ihr Angebot im hart umkämpften Kompakt-SUV-Segment gleich um zwei Modelle und markiert zudem einen Meilenstein:

Der Grandis überzeugt durch ein großzügiges Raumangebot, moderne Assistenzsysteme und eine klare, selbstbewusste Designsprache. Das Modell soll eine zentrale Rolle für aktive Zielgruppen mit erhöhtem Platzbedarf einnehmen und ist ab Jänner in den Schauräumen der österreichischen Mitsubishi Partner:innen.

Der vollelektrische Eclipse Cross präsentiert sich als dynamisches C-SUV mit hoher Reichweite, effizientem Antrieb und umfassender Konnektivität. Er ist für die Marke ein Schlüsselmodell im wachsenden Markt der elektrifizierten Mobilität und wird im Frühsommer 2026 am österreichischen Markt erwartet.

Strategische Ausrichtung unter neuer Führung

Für Mag. Heimo Egger, der seit 1. Oktober 2025 als Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Österreich tätig ist, markiert die Tagung einen wichtigen Meilenstein seiner ersten Monate: „ Mit dem Grandis und dem vollelektrischen Eclipse Cross setzen wir ein starkes Zeichen: Mitsubishi bleibt eine Marke, auf die sich Kund:innen sowie unsere Händlerpartner:innen verlassen können. Wir investieren in moderne, alltagstaugliche Mobilität und in eine klare, nachhaltige Produktstrategie. Gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben wollen wir 2026 weiterwachsen und die Marke Mitsubishi in Österreich weiterhin stärken. “

Mag. Egger unterstrich außerdem die zentrale Rolle des Händlernetzwerks: „ Unsere Händlerpartner:innen sind das Fundament unseres Erfolgs. Ihre Nähe zu den Kunden:innen und ihre Kompetenz im täglichen Geschäft machen Mitsubishi in Österreich stark. Mit neuen Produkten und klaren Prozessen wollen wir sie bestmöglich unterstützen und gemeinsam neue Potenziale erschließen .“

Ein gelungenes Ambiente für Präsentationen und Dialog

Die Präsentation der beiden Modelle wurde von einer energiegeladenen LED-Performance des vielfach ausgezeichneten Tänzers Chris Cross begleitet. Ein Schnellzeichner sorgte für persönliche Erinnerungsstücke der Gäste, während das Catering von „Der Ederer“ die Veranstaltung kulinarisch abrundete.

Mit starken neuen Modellen, einem klaren Zukunftskurs und einem intensiven Austausch zwischen Importeur und Händlernetz setzte die Mitsubishi Händlertagung 2025 ein deutliches Zeichen für den weiteren Ausbau der Marke in Österreich.