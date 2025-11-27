Lidl Österreich verzichtet auf Öffnung am 8. Dezember

Salzburg (OTS) -

Als Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiter:innen: Der heimische Diskonter wird auch heuer wieder darauf verzichten, die Lidl Filialen in Österreich am Montag, 8. Dezember zu öffnen.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen haben speziell in der Vorweihnachtszeit jede Menge zu tun. Dieser Feiertag ist für Familie und Freude reserviert. Das haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich verdient!“ bestätigt Michael Kunz, CEO von Lidl Österreich.

Auch zu Weihnachten gibt es gekürzte Öffnungszeiten, die Lidl Filialen sind am 24.12 bis 13.00 Uhr geöffnet.