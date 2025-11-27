  • 27.11.2025, 12:56:05
  • /
  • OTS0124

Lidl Österreich verzichtet auf Öffnung am 8. Dezember

Mehr Familienzeit für Mitarbeiter:innen vor Weihnachten

Lidl Österreich schenkt Mitarbeiter:innen den 8. Dezember.
Salzburg (OTS) - 

Als Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiter:innen: Der heimische Diskonter wird auch heuer wieder darauf verzichten, die Lidl Filialen in Österreich am Montag, 8. Dezember zu öffnen.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen haben speziell in der Vorweihnachtszeit jede Menge zu tun. Dieser Feiertag ist für Familie und Freude reserviert. Das haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich verdient!“ bestätigt Michael Kunz, CEO von Lidl Österreich.

Auch zu Weihnachten gibt es gekürzte Öffnungszeiten, die Lidl Filialen sind am 24.12 bis 13.00 Uhr geöffnet.

Rückfragen & Kontakt

Lidl Österreich
Hansjörg Peterleitner
Telefon: +43/(0)662/44 28 33 - 1310
E-Mail: presse@lidl.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
