Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt bekommt neuen Leiter

Spitzenjurist Dr. Pürgy mit breiter akademischer und fachlicher Expertise kehrt ins Bundeskanzleramt zurück

Wien (OTS) - 

Der im Bundeskanzleramt angesiedelte Verfassungsdienst bekommt am 1. Dezember 2025 mit Priv.-Doz. Ing. Dr. Erich Pürgy einen ehemaligen Kollegen als neuen Leiter. Der gebürtige Salzburger habilitierte nach dem Studium der Rechtswissenschaften in den Fächern Öffentliches Recht und Gesetzgebungslehre und wechselt nun von seiner seit 2013 ausgeführten Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsgerichtshofs zurück ins Bundeskanzleramt.

Unsere Verfassung ist das Fundament unseres demokratischen Miteinanders. Der Verfassungsdienst ist eine unerlässliche Institution. Es freut mich daher sehr, dass wir mit Dr. Pürgy einen ausgewiesenen Experten als Leiter gewinnen konnten, dessen akademischer und beruflicher Lebensweg das breite Spektrum an fachlicher und praktischer Exzellenz mitbringt. Mit ihm als neuem Leiter des Verfassungsdienstes ist ein Höchstmaß an Professionalität und Kontinuität sichergestellt. Ich freue mich auf eine gute und produktive Zusammenarbeit“, so Verfassungs-Staatssekretär Alexander Pröll.

Breite fachliche und akademische Expertise

Das Verfahren wurde nach den Bestimmungen des Ausschreibungsgesetzes durchgeführt. Dr. Pürgy wurde im Rahmen des Verfahrens als im höchsten Ausmaß geeignet befunden. Zahlreiche akademische und berufliche Stationen zeichnen seine Expertise in verfassungsrechtlichen Fragen sowohl auf Gemeinde-, Länder- und Bundesebene aus. Darunter ist seine Arbeit als Jurist bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein, beim Amt der Landesregierung in Salzburg sowie seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof und daran anschließend von 2005-2010 im Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt. Es folgten außerdem ein Secondment im Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform in London, akademische Tätigkeiten an der Wirtschaftsuniversität Wien und eine Teilzeit-Praxisprofessur für Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz.

Rückfragen & Kontakt

Stv. Büroleiter und Pressesprecher des Staatssekretärs
Vincenz Kriegs-Au
Telefon: +43 1/53115-0
E-Mail: vincenz.kriegs-au@bka.gv.at
Website: https://www.bundeskanzleramt.gv.at

