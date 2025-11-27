  • 27.11.2025, 12:24:02
ÖGB-Präsident Katzian: Sozialpartnerschaft bedeutet Stabilität

Danke an Harald Mahrer für die jahrelange gute Gesprächsbasis, Gratulation an Martha Schultz

„Ich danke Harald Mahrer für die jahrelange gute Gesprächsbasis, die viele faire Lösungen für Arbeitnehmer:innen und Wirtschaft gleichermaßen ermöglicht hat“, kommentiert Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) den Rücktritt von Harald Mahrer als Präsident der Wirtschaftskammer. „Harald Mahrer ist ein überzeugter Sozialpartner. Wir haben viele Herausforderungen gemeinsam bewältigt, weil unsere Verhandlungen geprägt waren von Offenheit, Kompromissbereitschaft und dem gemeinsamen Willen, den Standort und damit Arbeitsplätze zu sichern.“

In diesem Sinne begrüße er es, dass mit Martha Schultz eine bekennende Sozialpartnerin die interimistische, geschäftsführende Nachfolge von Harald Mahrer an der Spitze der Wirtschaftskammer angetreten habe, so Katzian abschließend: „Ich gratuliere Martha Schultz und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr. Die Arbeitnehmer:innen in diesem Land brauchen Sicherheit und Zuversicht - darum geht es in der Sozialpartnerschaft, die gerade in Zeiten multipler Krisen ein wichtiger Stabilitätsfaktor ist.“

Rückfragen & Kontakt

ÖGB - Kommunikation
Litsa Kalaitzis
Telefon: +43 676 817 111 553
E-Mail: litsa.kalaitzis@oegb.at

