Informatikerin Cornelia Schneider übernimmt ab Mai 2026 die Leitung des IT Departments an der FH Salzburg

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) -

Die Fachhochschule Salzburg gibt bekannt, dass die IT Expertin und gebürtige Pinzgauerin Cornelia Schneider ab Mai 2026 die Leitung des Departments Information Technologies and Digitalisation an der FH Salzburg übernimmt. Schneider überzeugte in der öffentlichen Ausschreibung und bringt umfassende Erfahrung im Hochschulmanagement, ausgewiesene Forschungsexpertise im IT-Bereich sowie langjährige Leitungserfahrung mit.

In ihrer neuen Funktion wird Schneider nicht nur die technologische und strategische Ausrichtung des Departments verantworten, sondern auch wichtige Impulse für Forschung, Innovationsentwicklung und die kontinuierliche Aktualisierung der Studieninhalte setzen – mit besonderem Fokus auf moderne Technologien und praxisnahe Ausbildung für Studierende.

„Mit Cornelia Schneider gewinnen wir eine hervorragend qualifizierte Führungspersönlichkeit, die Forschung, Lehre und Management gleichermaßen verbindet. Sie wird maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres IT-Departments beitragen“, betont Rektor Dominik Engel.

Cornelia Schneider freut sich auf die neue Aufgabe: „Die FH Salzburg bietet ein dynamisches Umfeld und zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Ich freue mich darauf, am Department IT und in sieben Studiengängen neue Akzente in Forschung und Lehre zu setzen und Bewährtes fortzuführen. Dabei ist es mir wichtig, die Studierenden mit IT-Kompetenzen auszustatten, die am Puls der Zeit sind, damit in weiterer Folge auch die Region weiterhin nachhaltig davon profitiert.“