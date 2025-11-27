Schärdinger Joghurts überzeugen im großen VKI-Test – Testsieg für Schärdinger Bergbauern Natur Joghurt

Wels (OTS) -

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat in seinem aktuellen großen Naturjoghurt-Test zahlreiche Produkte am österreichischen Markt geprüft – mit einem herausragenden Ergebnis für Schärdinger: Schärdinger Naturjoghurte erreichten gleich zwei Podestplätze, und das Schärdinger Bergbauern Natur Joghurt wurde in der Kategorie Joghurt mit 3,2–4 % Fett sogar Testsieger.

Insgesamt wurden 38 Produkte getestet. Diese wurden sowohl von ExpertInnen als auch von Laien blind verkostet. Zusätzlich floss in die Bewertung ein, wie verbraucherfreundlich die Kennzeichnung gestaltet ist. Unter zahlreichen Einreichungen hat Schärdinger mit seinen Qualitätsprodukten besonders gut abgeschnitten.

Naturjoghurt zählt zu den beliebtesten und vielseitigsten Milchprodukten: Ob pur aus dem Becher, verfeinert mit Früchten oder als cremige Basis für Salatdressings – es bietet Genuss in vielen Facetten und wird aufgrund seiner ernährungsphysiologischen Vorteile besonders empfohlen.

Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal ist das AMA-Gütesiegel, das auch alle Schärdinger Produkte tragen. Es garantiert, dass die verwendete Milch ausschließlich von Tieren aus österreichischen Betrieben stammt – gemolken in Österreich, verarbeitet in österreichischen Molkereien. Zudem sind damit strenge Kriterien verbunden, etwa deutlich erhöhte Anforderungen an die sensorische Qualität. Produkte mit dem AMA-Gütesiegel „Tierhaltung Plus“ erfüllen darüber hinaus zusätzliche Tierwohlstandards. Dazu gehören unter anderem mehr Bewegungsfreiheit und höhere Anforderungen an Haltung und Betreuung der Tiere.

Der VKI-Testsieg bestätigt einmal mehr, wofür die Marke Schärdinger seit Jahrzehnten steht: höchste Qualität, regionale Herkunft und verantwortungsvolle Milcherzeugung. Ein Erfolg, der ohne unsere bäuerlichen Partner und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich wäre.

Schärdinger zählt zu den bekanntesten und traditionsreichsten Milchmarken Österreichs. Seit Jahrzehnten steht die Marke für höchste Produktqualität, regionale Herkunft und erstklassige Verarbeitung heimischer Milch. Die Rohmilch stammt ausschließlich von österreichischen Bäuerinnen und Bauern, die mit großer Sorgfalt und Verantwortung wirtschaften.

Das Sortiment umfasst ein breites Angebot an Molkereiprodukten, darunter Milch, Joghurts, Sauer- und Süßrahmprodukte, Topfen, Frischkäse sowie ein vielfältiges Käseportfolio. Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen unterstreichen die hohe Qualität der Schärdinger Produkte.

Schärdinger ist Teil der Berglandmilch eGen, Österreichs größter Molkereigenossenschaft, die rund 8.000 bäuerliche Betriebe vereint und sich der nachhaltigen Wertschöpfung entlang der gesamten Milchketten verschrieben hat.