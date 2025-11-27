  • 27.11.2025, 12:00:03
„Musik Lokal“-Adventsingen im ORF Vorarlberg

Am 4. Dezember um 19.30 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

In stimmungsvoller Atmosphäre laden der ORF Vorarlberg und der Vorarlberger Chorverband zum gemeinsamen Adventsingen ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ein. Der Chor „JOY“, das Ensemble „Freya Klang“ sowie der Männerchor Dornbirn „MANN O MANN“ werden gemeinsam mit dem Publikum Advent- und Weihnachtslieder singen. Moderatorin Martina Köberle vom ORF Vorarlberg führt durch den Abend, der den Zauber der Vorweihnachtszeit im gemeinsamen Singen spürbar macht.

Adventstimmung auch über ORF Radio Vorarlberg

Der Eintritt ist frei, es sind alle herzlich willkommen. Die Veranstaltung wird am Dienstag, 16. Dezember 2025, um 20.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören sein und steht zum Nachhören auf ORF Sound zur Verfügung.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

