Marchetti: „FPÖ-Zick-Zack-Kurs bei Transparenz – legt endlich eure Wahlkampfkosten offen!“

„Die FPÖ ist voll auf Zick-Zack-Kurs. Denn obwohl die FPÖ sich selbst weigert, ihre eigenen Wahlkampfkosten – immerhin Millionen aus Steuergeld – vom Rechnungshof kontrollieren zu lassen, fordert sie im heutigen Verfassungsausschuss eine Ausweitung seiner Prüfkompetenzen. Dass Populismus im Widerspruch zu seriöser Politik steht, ist bekannt, aber das ist nur noch dreist. Was will die FPÖ mit der Verweigerung von Kontrolle und dieser bizarren Verwirrungsstrategie vor der Bevölkerung verbergen?“, fragt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Wenn ihr schon scheinheilig eine Ausweitung der Prüfkompetenz des Rechnungshofes fordert, fangt doch mal bei euch selber an. Legt eure Wahlkampfkosten endlich offen, es gibt keinen sachlichen Grund, das nicht zu tun. Die Parteifinanzen der FPÖ sind nicht das Privatsparbuch von Herbert Kickl, sondern das Steuergeld der hart arbeitenden Österreicherinnen und Österreicher“, so Marchetti abschließend.