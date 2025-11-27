FH Technikum Wien: “Wir sind eine zertifizierte familienfreundliche Hochschule!"

Wien (OTS) -

Mitte November wurde die FH Technikum Wien in der Aula der Wissenschaften für ihr Engagement im Bereich Familienfreundlichkeit mit dem Zertifikat hochschuleundfamilie ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe des staatlichen Gütezeichens für eine familienfreundliche Hochschulpolitik erfolgte durch Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie.



Für Geschäftsführer Mag. Florian Eckkrammer, Bakk. ist „das Zertifikat hochschuleundfamilie ein wichtiges Zeichen nach innen und außen. Es bestätigt unser Engagement, ein Arbeits- und Studienumfeld zu schaffen, das Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie aktiv ermöglicht und fördert. Wir wollen die Entwicklungen am Arbeitsmarkt, aber auch die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden sowie Studierenden in allen Lebenslagen aktiv aufgreifen. Familienfreundlichkeit ist für uns Ausdruck nachhaltiger sozialer Verantwortung und darüber hinaus ein strategischer Erfolgsfaktor, mit dem wir unsere Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen wollen.“



Zielvereinbarung mit konkreten Maßnahmen



In dem wieder erlangten Grundzertifikat ist eine Zielvereinbarung mit konkreten Maßnahmen bis 2028 formuliert, die folgende Bereiche umfasst:

Maßnahmenpaket für eine familienfreundliche Studienorganisation

Maßnahmenpaket zur Stärkung einer familienfreundlichen Wissenschaft & Lehre

Maßnahmenpaket für eine lebensphasenorientierte, flexible Arbeitsorganisation

Maßnahmen in den Bereichen Qualifizierung und Führung

Maßnahmen im Bereich Karenz- und Auszeitenmanagement

Coachingangebot für Mitarbeitende

Etablierung von Formaten für eine verstärkte Präsenz familiärer Themen/Services

Bedarfserhebung betreffend Ausbau der Kinderbetreuung je Standort sowie Listung der Angebote

Maßnahmen mit Fokus Pflege von Angehörigen

Maßnahmenpaket für eine familienfreundliche Informations- und Kommunikationspolitik

Natalie König, Leiterin Human Resources am Technikum, freut sich ebenfalls über das Gütezeichen: „Die Auszeichnung mit dem Zertifikat hochschuleundfamilie erfüllt uns mit großem Stolz. Das Erreichen des Zertifikats wäre ohne das engagierte Miteinander an unserer Hochschule nicht möglich gewesen. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitenden, die mit ihren Ideen und ihrem Einsatz zu diesem wichtigen Schritt beigetragen haben. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für gelebte Familienfreundlichkeit und ein unterstützendes Arbeitsumfeld.“



Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon mehr als 1.000 Frauen, in mehr als 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tagesform oder Abendform angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle.



Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



Weitere Informationen: www.technikum-wien.at



Fotos von Geschäftsführer Florian Eckkrammer und Leiterin Human Resources Natalie König der FH Technikum Wien:

https://cloud.technikum-wien.at/s/BWwqtkzYHrJwCtH



Druckfähige Fotos rund um die FH Technikum Wien:

https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df