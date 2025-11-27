- 27.11.2025, 11:54:02
- /
- OTS0098
FH Technikum Wien: “Wir sind eine zertifizierte familienfreundliche Hochschule!"
FH Technikum Wien erneut mit dem staatlichen Zertifikat hochschuleundfamilie ausgezeichnet.
Mitte November wurde die FH Technikum Wien in der Aula der Wissenschaften für ihr Engagement im Bereich Familienfreundlichkeit mit dem Zertifikat hochschuleundfamilie ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe des staatlichen Gütezeichens für eine familienfreundliche Hochschulpolitik erfolgte durch Claudia Plakolm, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie.
Für Geschäftsführer Mag. Florian Eckkrammer, Bakk. ist „das Zertifikat hochschuleundfamilie ein wichtiges Zeichen nach innen und außen. Es bestätigt unser Engagement, ein Arbeits- und Studienumfeld zu schaffen, das Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie aktiv ermöglicht und fördert. Wir wollen die Entwicklungen am Arbeitsmarkt, aber auch die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden sowie Studierenden in allen Lebenslagen aktiv aufgreifen. Familienfreundlichkeit ist für uns Ausdruck nachhaltiger sozialer Verantwortung und darüber hinaus ein strategischer Erfolgsfaktor, mit dem wir unsere Attraktivität als Arbeitgeberin erhöhen wollen.“
Zielvereinbarung mit konkreten Maßnahmen
In dem wieder erlangten Grundzertifikat ist eine Zielvereinbarung mit konkreten Maßnahmen bis 2028 formuliert, die folgende Bereiche umfasst:
Maßnahmenpaket für eine familienfreundliche Studienorganisation
Maßnahmenpaket zur Stärkung einer familienfreundlichen Wissenschaft & Lehre
Maßnahmenpaket für eine lebensphasenorientierte, flexible Arbeitsorganisation
Maßnahmen in den Bereichen Qualifizierung und Führung
Maßnahmen im Bereich Karenz- und Auszeitenmanagement
Coachingangebot für Mitarbeitende
Etablierung von Formaten für eine verstärkte Präsenz familiärer Themen/Services
Bedarfserhebung betreffend Ausbau der Kinderbetreuung je Standort sowie Listung der Angebote
Maßnahmen mit Fokus Pflege von Angehörigen
Maßnahmenpaket für eine familienfreundliche Informations- und Kommunikationspolitik
Natalie König, Leiterin Human Resources am Technikum, freut sich ebenfalls über das Gütezeichen: „Die Auszeichnung mit dem Zertifikat hochschuleundfamilie erfüllt uns mit großem Stolz. Das Erreichen des Zertifikats wäre ohne das engagierte Miteinander an unserer Hochschule nicht möglich gewesen. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitenden, die mit ihren Ideen und ihrem Einsatz zu diesem wichtigen Schritt beigetragen haben. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für gelebte Familienfreundlichkeit und ein unterstützendes Arbeitsumfeld.“
Über die FH Technikum Wien
Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon mehr als 1.000 Frauen, in mehr als 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tagesform oder Abendform angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle.
Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.
Weitere Informationen: www.technikum-wien.at
Fotos von Geschäftsführer Florian Eckkrammer und Leiterin Human Resources Natalie König der FH Technikum Wien:
https://cloud.technikum-wien.at/s/BWwqtkzYHrJwCtH
Druckfähige Fotos rund um die FH Technikum Wien:
https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df
Rückfragen & Kontakt
FH Technikum Wien
Jürgen Leidinger
Leitung PR, Content, Media
Telefon: +43 664 619 25 71
E-Mail: juergen.leidinger@technikum-wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TEC