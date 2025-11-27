Festliche Klänge im Wiener Rathaus: Internationales Adventsingen startet dieses Wochenende

Wien (OTS) -

Am kommenden Wochenende startet das 43. Internationale Adventsingen im Wiener Rathaus. Die Veranstaltung zählt seit Jahrzehnten zu den stimmungsvollsten und traditionsreichsten Fixpunkten der Adventzeit und gilt zugleich als besonderer Geheimtipp abseits des Trubels.

Bereits am Freitag öffnet der prachtvoll geschmückte Festsaal zum ersten Mal in dieser Saison seine Türen und lädt Besucher*innen an allen vier Adventwochenenden zum besinnlichen Erlebnis bei freiem Eintritt.

„Adventkonzerte schaffen Momente der Entschleunigung. Gemeinsames Singen und Musizieren schaffen Verbindungen, die Gemeinschaft stärken. Die Stadt Wien lädt alle Wiener*innen herzlich ein, dieses weihnachtliche Angebot bei freiem Eintritt zu nutzen und die Adventwochenenden gemeinsam im Festsaal zu genießen“ , sagt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.





Traditionelles Advent-Highlight mit Chören aus aller Welt

Nicht weniger als 85 Chöre mit über 2.600 Sänger*innen aus 14 Nationen nehmen heuer teil. Vertreten sind österreichische Chöre sowie Chöre aus Ungarn, Irland, Rumänien, Kroatien, Tschechien, Litauen, Italien, Thailand, Südafrika, der Ukraine, den USA sowie aus Lateinamerika.

Die musikalische Vielfalt reicht von traditionellen österreichischen Adventliedern über europäische Weihnachtsklassiker bis hin zu Liedgut aus Übersee, das in Wien nur selten zu hören ist. Die unterschiedlichen Ensembles – von Kinder- und Jugendchören bis hin zu großen internationalen Formationen – verleihen jedem Konzertnachmittag eine eigene Klangfarbe.

Die Konzerte finden an den vier Adventwochenenden zwischen 28. November und 21. Dezember, jeweils von Freitag bis Sonntag, statt. Die Auftritte beginnen täglich um 15.30 Uhr, die Chöre spielen anschließend halbstündlich bis etwa 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gilt freie Platzwahl. Kaffee, Kuchen sowie weitere Snacks und Getränke gibt es im eigens dafür eingerichteten Kaffeehaus direkt im Festsaal.

Infos 43. Internationales Adventsingen

1., Rathaus, Festsaal

Zugang über Lichtenfelsgasse 2

28. November bis 21. Dezember 2025 – jeweils von Freitag bis Sonntag:

28./29./30. November

5./6./7. Dezember

12./13./14. Dezember

19./20./21. Dezember