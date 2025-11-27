Brechen den Hütten die Pächter weg?

Innsbruck (OTS) -

Was wie ein romantischer Aussteigerjob scheint, ist in Wahrheit Knochenarbeit in bester Kulisse: Die Bewirtschaftung einer Alpenvereinshütte ist anspruchsvoll und verlangt den Pächter*innen einiges ab – ein Grund, warum die Schutzhütten immer öfter ohne Wirtsleute dastehen. Facetten einer neuen Herausforderung für die alpinen Vereine.

In den Sektionen des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) waren 2025 17 alpine Schutzhütten zur Pacht ausgeschrieben. Fünf davon stehen nach der letzten Saison erneut ohne Wirtsleute da – Tendenz steigend. „Es ist ein Problem, das sich in den letzten Jahren spürbar verstärkt hat und unsere Sektionen vor eine Herausforderung stellt. Ein Viertel der neuen Pächter*innen hat nach nur einem Jahr wieder gekündigt“, bestätigt Georg Unterberger, der Leiter der Abteilung Hütten und Wege im Alpenverein. „Wo kein Pächter gefunden wurde, mussten wir Alternativen erarbeiten, oder die Hütte konnte in seltenen Fällen gar nicht erst aufgesperrt werden.“

Wirtsleute müssen echte Allrounder sein

Einen Grund ortet der Alpenverein darin, dass sich die Anforderungen an den Hüttenbetrieb verschärft haben, sich viele Interessent*innen dessen aber nicht bewusst sind. Bei einigen Ausschreibungen war unter 30 Bewerbungen kaum ein geeignetes Profil zu finden. Georg Unterberger dazu: „Wer heutzutage eine Alpenvereinshütte pachtet, muss ein echter Allrounder sein. Unsere Wirtsleute sind Gastronom*innen, sie müssen sich aber auch mit Trinkwasseraufbereitung, Kläranlagen, Stromversorgung, Materialseilbahnen und Brandmeldeanlagen auskennen. Daneben sollten sie ihre Gäste alpinistisch beraten können, auf kulinarische Wünsche eingehen und eine angenehme Atmosphäre auf der Hütte schaffen – insgesamt ein Aufgabenprofil, das die wenigsten erfüllen können und viele schlicht und einfach unterschätzen.“

Das Leben als Hüttenwirt*in sei für einige ein Traum, bedeute aber in der Realität auch harte Arbeit. Das bestätigt Carolin Scharfenstein von der Abteilung Hütten und Wege: „Ruhetage gibt es auf Alpenvereinshütten in der Regel keine, da diese eine Schutzfunktion zu erfüllen haben. Und die Beliebtheit der Hütten als Freizeitziel nimmt generell zu – ein Umstand, der uns als alpinen Verein natürlich freut, den Wirtsleuten und Sektionen aber auch mehr Arbeit bereitet.“

Trotzdem ist die Arbeit als Hüttenwirt*in für viele eine Berufung, erklärt Scharfenstein, die im Alpenverein auch als Ansprechpartnerin für die Wirtsleute im Einsatz ist: „Das Leben in den Bergen hat seinen eigenen Zauber. Unsere langjährigen Wirtsleute schwärmen von den netten Begegnungen auf der Hütte, von dem besonderen Teamgefühl im Alpenvereinsnetzwerk, vom Gestaltungsspielraum, den das Hüttenleben bietet und von der positiven Herausforderung, dass eben kein Tag wie der andere ist.“

Pachtdauer im Schnitt: 11 Jahre

Dass viele Wirtinnen und Wirte in den Bergen ihren Traumjob gefunden haben, belegt die durchschnittliche Pachtdauer auf Alpenvereinshütten: Laut Alpenvereinsstatistik bleiben die Wirtsleute ihrer Hütte im Schnitt 11 Jahre lang treu. Überschritten wird diese Marke vor allem in Vorarlberg und Tirol, kürzer im Einsatz bleiben die Hüttenwirtsleute in Niederösterreich. Herausragende Beispiele für die Kontinuität sind etwa die Reißeck-Hütte in Kärtnen (40 Jahre) und die Obstansersee-Hütte in Tirol (30 Jahre), sowie das Solstein-Haus (T), die Hofpürgl-Hütte (S), die Salm-Hütte (K), die Gmundner Hütte (OÖ), die Wolayersee-Hütte (K) und die Franz-Senn-Hütte (T), deren Pächter*innen seit 20 Jahren und mehr im Einsatz sind.

Gesellschaftliche Phänomene und Lösungsansätze im Alpenverein

Zunehmend kürzere Einsätze sieht der Alpenverein auch dadurch bedingt, dass das „Familienunternehmen“ Hüttenbetrieb, also die Weitergabe der Hütte von Generation zu Generation, seltener wird. Carolin Scharfenstein dazu: „Die jüngste Generation ist nicht mehr so sehr gewillt, den Betrieb der Eltern zu übernehmen. Und dass man den Arbeitgeber öfter wechselt und ‘Mitarbeitertreue’ in der Arbeitswelt an Bedeutung verliert, ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sich natürlich auch auf den Hüttenbetrieb niederschlägt.“

Um künftig wieder mehr längerfristige Engagements zu ermöglichen, tritt der Alpenverein über Messen und soziale Medien aktiv auch an jüngere Interessierte heran. Fortbildungen sollen den neuen Pächter*innen nötige Unterstützung bieten. Zusätzlich erarbeitet der Verein mit seinen Sektionen faire Pachtbedingungen und versucht, bürokratische Hürden aus dem Weg zu räumen. “Wir sind auch für alternative Betriebs- und Bewirtschaftungsformen offen, etwa eine Pacht im Team mit befreundeten Geschäftspartnern. Und wenn sich wirklich kein Pächter findet, müsste man als Notlösung eine Bewartung durch Ehrenamtliche oder die Umstellung auf eine Selbstversorgerhütte andenken”, so Scharfenstein.

Pächter*innensuche österreichweit

Folgende Hütten des Österreichischen Alpenvereins sind derzeit auf der Alpenvereins-Homepage zur Pacht ausgeschrieben:

Bettelwurf-Hütte (Tirol)

Guttenberg-Haus (Steiermark)

Fraganter Schutzhaus (Kärnten)

Hess-Hütte (Steiermark)

Hinteralm-Haus (Steiermark)

Lienzer Hütte (Osttirol)

Oberwalder-Hütte (Kärnten)

Reichenstein-Hütte (Steiermark) ab 2027

Seethaler-Hütte (Oberösterreich)

Zittel-Haus (Salzburg)

Linktipps:

Hüttenjobs | Stellenausschreibungen auf Alpenvereinshütten: www.alpenverein.at/portal/huetten-wege/huettenjobs/index.php

Hütten finden und filtern im Tourenportal des Alpenvereins | alpenvereinaktiv.com:

www.alpenvereinaktiv.com/de/huetten

Wie verhält man sich "richtig" auf Alpenvereinshütten? | Hüttenknigge

www.alpenverein.at/portal/huetten-wege/regelungen/Huettenknigge.php

