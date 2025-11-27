FPÖ Josefstadt lehnt Bezirksbudget ab: Grüne setzen falsche Prioritäten und wirtschaften verantwortungslos

Wien (OTS) -

„Wir als FPÖ Josefstadt haben das Bezirksbudget klar abgelehnt. Der grün geführte Bezirk zeigt eindrucksvoll, dass er mit Geld nicht umgehen kann. Es gibt keine Rücklagen. In den vergangenen Jahren wurde um sehr viel Geld umgestaltet und dabei wertvolle Parkplätze vernichtet. An morgen wurde dabei überhaupt nicht gedacht. Jetzt stehen wir vor dem Ergebnis: Der Bezirk steckt in einer finanziell höchst angespannten Situation. Das hat mit verantwortungsvollem Wirtschaften nichts zu tun“, erklärt FPÖ-Josefstadt Klubobmann Felix Schachner.

Besonders kritisch sieht die FPÖ mehrere Ausgabeposten: So genehmigt sich der Bezirk Parkettböden um 37.000 Euro, obwohl ein kostengünstigerer Laminatboden ausgereicht hätte. Für ein eintägiges Fest werden 85.000 Euro ausgegeben. Hinzu kommen Vertikalbegrünungen um 40.000 Euro und Kulturförderungen in Höhe von 300.000 Euro. „Diese Summen stehen in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Josefstädter“, so Schachner.

„Im gesamten Budget fehlt eine Vision für den Individualverkehr. Die Parkplatzsituation wird ignoriert, während weiterhin Geld für Prestigeprojekte ausgegeben wird. Die Grünen setzen massive Fehlprioritäten. Daher war ein klares Nein der FPÖ die logische Konsequenz“, betont Schachner.

FPÖ Bezirksparteiobmann und Klubobmann im Wiener Rathaus Maximilian Krauss ergänzt: „Dieses Budget zeigt, dass die Grünen wirtschaftlich nicht handlungsfähig sind. Steuergeld wird ohne langfristige Planung und ohne Rücksicht auf die Belastungen der kommenden Jahre verbraucht. Die Bevölkerung der Josefstadt hat Besseres verdient.“