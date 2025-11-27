WB-Egger: Martha Schultz startet Reformmotor zur Modernisierung der Wirtschaftskammer

Wien (OTS) -

„Martha Schultz hat im heutigen Wirtschaftsparlament klar gezeigt: sie ist die Richtige, um mit klarem Blick für die aktuellen Herausforderungen, Gutes zu bewahren und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Wirtschaftskammer leistet seit Jahrzehnten gute Arbeit im Dienst unserer heimischen Betriebe. Das heißt aber nicht, dass wir uns mit dem Status quo zufriedengeben. Mit einem gemeinsamen Abänderungsantrag aller im Wirtschaftsparlament vertretenen Fraktionen zur Modernisierung der Wirtschaftskammer hat Martha Schultz ihre Rolle als Brückenbauerin bewiesen. Das gemeinsame Ziel ist eine zukunftsfitte Wirtschaftskammerorganisation, eine starke wirtschaftliche Interessenvertretung, die sich noch stärker an den Bedürfnissen ihrer über 590.000 Betriebe ausrichtet, ein modernes Serviceangebot und ein zeitgemäßes flexibles Bildungsangebot“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.

Unsere Betriebe stets im Mittelpunkt

„In Zeiten multipler Herausforderungen und eines immer komplexeren Umfelds müssen die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und unserer Unternehmen klar im Zentrum unseres Handelns stehen. Die Sozialpartnerschaft hat dabei eine Schlüsselrolle. Unsere heimischen Betriebe sind das Rückgrat unseres Wohlstands und sie brauchen jetzt Entlastungsmaßnahmen und Investitionsanreize, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Jetzt geht es darum mit Sachlichkeit und Vernunft im Rahmen der Sozialpartnerschaft anzupacken. Für unsere Betriebe und eine starke rot-weiß-rote Wirtschaft“, so Egger abschließend.