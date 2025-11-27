25 Jahre psyonline.at – Österreichs erste umfassende Plattform für psychotherapeutische Hilfe feiert Jubiläum

Wien (OTS) -

Die Online-Plattform psyonline.at feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit dem Jahr 2000 verbindet psyonline.at Menschen, die Unterstützung suchen, mit Psychotherapeut*innen – und leistet damit seit einem Vierteljahrhundert einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz der Psychotherapie in Österreich.

Gegründet wurde psyonline.at im Jahr 2000 von Gottfried Kerndler und Mag. Roland Traunmüller. Nach dem viel zu frühen Ableben von Herrn Kerndler im Jahr 2021 hat Mag. Traunmüller die Leitung übernommen und die Weiterentwicklung der Plattform mit großem Engagement fortgeführt. Als eine der ersten Anlaufstellen für psychotherapeutische Online-Präsenz in Österreich war psyonline.at von Beginn an Pionierin im Bereich der digitalen Präsentation von therapeutischen Dienstleistungen. Heute zählt die Plattform zu den bekanntesten Online-Portalen für psychotherapeutische Angebote und verzeichnet jährlich hunderttausende Zugriffe von Ratsuchenden. Das Jubiläum fällt in eine Zeit, in der das Bewusstsein für mentale Gesundheit stärker ist denn je. Immer mehr Menschen suchen online nach seriösen Informationen und qualifizierten Fachleuten – ein Trend, dem psyonline.at mit kontinuierlicher Weiterentwicklung Rechnung trägt. Neben der klassischen Therapeut*innen-Suche mit über 11.000 Expert*innen und Einrichtungen bietet die Plattform auch Online-Anfragemöglichkeiten, thematische Schwerpunktseiten (z.B. für Ängste, Depression, Zwänge) und einen Veranstaltungskalender mit Gruppen, Seminaren und Workshops. Mit 25 Jahren Erfahrung und beständiger Innovation bleibt psyonline.at ein verlässlicher Partner für alle, die psychotherapeutische Unterstützung suchen.

