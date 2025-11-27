„Hand drauf“: Bei der „Soko Linz“ läuten beim Staffelfinale am 2. Dezember in ORF 1 die Hochzeitsglocken

Wien (OTS) -

Eine Hochzeit mit Hindernissen wartet am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON in der finalen Folge der vierten Staffel der erfolgreichen ORF-Krimiserie auf die „Soko Linz“. Bei einem Wettbewerb um ein Auto haben einige Teilnehmer:innen in der Hoffnung auf den Sieg die „Hand drauf“, doch dann kommt einer der Kandidaten ums Leben. Der neue Fall platzt mitten in die Vorbereitungen von Joes (Katharina Stemberger) und Toms (Michael Pink) Trauung, doch die Braut in spe ist sich plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob sie überhaupt heiraten möchte. „Der große Mitsch“ beschäftigt die „Soko Donau“ um 21.05 Uhr im Dacapo des zweiten Teils ihrer 250. Folge.

Mehr zu den Inhalten der Folgen

„Soko Linz – Hand drauf“ (Dienstag, 2. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Julia Rose Peer, Mathias Kahler-Polagnoli, Nikola Jaritz-Rudle, Lukas Strasser und Kira Lorenza Althaler in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

In Linz läuten die Hochzeitsglocken! Gefeiert werden soll Joes und Toms Trauung im malerischen Ottensheim. Doch als Biggi (Angelika Niedetzky), quasi als Party-Vorhut, dort eintrifft, muss sie feststellen, dass in dem Dorf bereits ein anderer, fast genauso verrückter Event läuft: Mehrere Teilnehmer und Teilnehmerinnen stehen um einen hochpreisigen Neuwagen. Wer am längsten seine Hand drauf behält, darf damit nach Hause rollen. Bevor Biggi sich noch darüber aufregen kann, dass Yara (Miriam Hie) spontan beschlossen hat, bei dem Event mitzumachen, bricht plötzlich einer der Teilnehmer tot zusammen. Während der Wettbewerb und die Hochzeitsvorbereitungen weiterlaufen, muss das Team jetzt also auch einen Fall aufklären. Was Joe ganz recht ist, denn plötzlich hat sie Bedenken, ob Tom der Richtige ist.

Die vierte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Der große Mitsch (2)“ (Dienstag, 2. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch sowie Thomas Mraz, Rebecca Immanuel, Paula Nocker, Michael Fuith, Rainer Doppler, Dorka Gryllus, Reinhold G. Moritz, Anton Noori und Nick Romeo Reimann in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Mitsch (Thomas Mraz) gerät weiter unter Druck: Er gesteht, dass er Pascal (Nick Romeo Reimann), der weiterhin unter Mordverdacht steht, versteckt hält. Doch am vermeintlichen Unterschlupf machen Max (Martin Gruber) und Mitsch eine grausige Entdeckung. Gleichzeitig fällt Mitschs Tochter Antonia (Paula Nocker) in die Hände der geheimnisvollen Frau in Schwarz. Diese fordert als Lösegeld die Sterne aus dem legendären Sisi-Diadem – einst von Mitsch und seiner Gang erbeutet, inzwischen jedoch längst verkauft. Nun läuft die Zeit: Wird es der „Soko“ gelingen, den wahren Täter zu entlarven und Antonia zu retten?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie der Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Soko Linz“ stehen bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo sie, ebenso wie die Fälle der „Soko Donau“, auch nach dem Sendetermin abrufbar sind.