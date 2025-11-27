  • 27.11.2025, 10:49:32
ASFINAG Verkehrsausblick: Erstes Advent-Einkaufswochenende sorgt für mehr Verkehr rund um Einkaufs- und Ballungszentren

Wien (OTS) - 

Es steht das erste Advent-Wochenende vor der Tür – damit startet auch der erste vorweihnachtliche Einkaufssamstag. Tags zuvor wird schon der „Black Friday“ mit längeren Öffnungszeiten zahlreiche Menschen in die Einkaufszentren locken. Das bedeutet, dass rund um die Einkaufsstraßen in den Ballungszentren sowie auf den Zulaufstrecken der Autobahnen mit mehr Verkehr zu rechnen sein wird. Zudem starten aufgrund der guten Schneelage die ersten Schigebiete in die Wintersaison.

Tunnelsperren

Am Montag, dem 1. Dezember, kommt es auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße wegen technischer Erneuerungen im Tunnel Vösendorf zwischen 22 Uhr und spätestens 4 Uhr zu einer Totalsperre der Autobahn in beiden Fahrtrichtungen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Knoten Vösendorf und der Vorarlberger Allee. Der Transitverkehr wird während dieser Zeit zwischen dem Knoten Vösendorf und dem Knoten Schwechat über die A 23 Südosttangente, den Knoten Prater und die A 4 Ostautobahn umgeleitet.

Am Dienstag, dem 2. Dezember, kommt es ebenfalls auf der S 1 Tunnel Rannersdorf zwischen 22 Uhr und spätestens 4 Uhr für Arbeiten zu einer Totalsperre in beiden Fahrtrichtungen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Schwechat-Süd und Rannersdorf. Der Transitverkehr wird während dieser Zeit zwischen dem Knoten Vösendorf und dem Knoten Schwechat über die A 23, den Knoten Prater und die A 4 umgeleitet.

Wir empfehlen vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute mit der kostenlosen ASFINAG-APP.
Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter routenplaner.asfinag.at

