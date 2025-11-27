„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ am 1. Dezember in ORF 1 zwischen Beziehungen und Skandalen

Wien (OTS) -

Dass in Zollberg nicht alles so ist, wie es scheint, erfahren Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl am Montag, dem 1. Dezember 2025, um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1 (sowie jeweils bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON), wenn in einer neuen Doppelfolge der zweiten Staffel des ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Serienhits „Tage, die es nicht gab“ weitere überraschende Enthüllungen und „Tödliche Geheimnisse“ auf sie warten. Zwischen öffentlichen und privaten Herausforderungen gehen die Ermittlungen rund um den Tod einer Schülerin in die nächste Runde – und es scheinen immer mehr Personen ein Motiv für einen Mord an der jungen Frau gehabt zu haben.



„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“: Folge 5 (Montag, 1. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)



Miriam (Franziska Weisz) muss überlegen, was das Beste für ihre drei Kinder ist, während Joachim (Andreas Lust) weiterhin auf Versöhnung aus ist. Christiane (Franziska Hackl) und Inès (Jasmin Gerat) finden wieder einen Weg, an ihre langjährige Freundschaft anzuknüpfen. Doris (Diana Amft) entscheidet sich, Sebastian (Rick Kavanian) zu glauben und die mediale Schlammschlacht mit ihm durchzustehen. Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) konzentrieren sich bei ihren Ermittlungen auf die Person, die etwas mehr Kontakt zu Emily (Paulina Hobratschk) hatte – auf Filip Boj (Stefan Pohl). Was das bei Olivier (Etienne Halsdorf) auslöst, scheint eine neue Bedrohung für Christiane und ihre Familie zu sein.



„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“: Folge 6 (Montag, 1. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)



Christiane erlebt eine böse Überraschung und eine Entscheidung in der Vergangenheit löst Probleme in der Gegenwart aus. Inès hat mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung ebenso zu kämpfen wie mit den Plänen für einen eigenen Verlag. Doris und Sebastian holen sich Unterstützung und Miriam erkennt, dass ihre Karriere und ihr Leben immer noch von Joachim beeinflusst sind. Als Grünberger und Leodolter herausfinden, von wem Emily schwanger war, werden neue Mordmotive sichtbar ...



„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto, MDR, SWR, WDR, NDR, BR und RB, hergestellt mit Unterstützung von FISA+ und Film in Austria (ABA).



Die neuen Folgen von „Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ stehen bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zur Verfügung, wo auch die bereits ausgestrahlten Episoden sowie die erste Staffel zum Wiedersehen gestreamt werden können.