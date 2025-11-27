Holztafeln mit der Überschrift „Für ein Deutsches Kärnten ...“ am Abwehrkämpferdenkmal

Wien/St. Jakob im Rosental / Šentjakob v Rožu (OTS) -

Bei einer Begutachtung des Denkmals wurden am 11. September 2025 die beiden Holztafeln im Inneren des Denkmals heruntergenommen um zu schauen, was sich dahinter befindet. Auf den Holztafeln steht „Für ein Deutsches Kärnten starben den Heldentod im Rosental“ und darunter die Namen der bei den Grenzkämpfen Gefallenen. Auf dem Stein darunter fand man dieselben Namen, jedoch unter der Inschrift „Den Heldentod im Rosental starben“. Diese Entdeckung entsprach historischen Fotografien, die der Historiker Michael Koschat bereits vor Jahren in seinem Buch „Braune Flecken im Ortsbild“ veröffentlicht hat.

Bei der Einweihung des Denkmals am 5. 9. 1937, war noch nicht „Für ein Deutsches Kärnten“ zu lesen.

Ein klares Indiz dafür, dass die Tafeln während der NS-Zeit angebracht worden sind, war auf der Rückseite einer der abgenommenen Tafeln zu sehen. Unter den Spinnweben wurde ein aufgeklebter Lieferschein entdeckt, datiert auf den 15. Oktober 1941. Er belegt, dass die Tafeln in Wien hergestellt und an den Bahnhof Rosenbach verschickt worden sind. Nach der Untersuchung des Denkmals wurden die beiden Tafeln vorerst wieder angebracht. Auf dem Denkmal befinden sich seitlich aber noch zwei kleinere, ebenfalls problematische Tafeln, die erst 1960 angebracht worden sind. Auf ihnen werden vier „Abwehrkämpfer“ geehrt, die bereits in der Illegalität und auch währen der NS-Zeit gehobene Funktionen bekleideten.

Mit der Thematik befasste Historiker:innen empfehlen eine Rückführung des Denkmals in den Zustand von 1937. Ergänzend sollte eine zweisprachige Informationstafel die Geschichte des Denkmals, seine Instrumentalisierung und die erinnerungspolitischen Konflikte sichtbar machen.

Das „Dahinterschauen“ wurde durch den beharrlichen Einsatz des Vereins DENK(A)MÅL – SPUNIJ SE in Gang gebracht und von verschiedener Seite unterstützt. Natürlich gab es auch starken Widerstand von anderer Seite.