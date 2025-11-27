Erinnerung AK Pressekonferenz am 1. Dezember: Kein Geld, hohe Mieten, wenig Chancen

Wien (OTS) -

Eine Langzeitstudie des Instituts Foresight im Auftrag der AK zeigt eine alarmierende Entwicklung: Immer mehr junge Wiener:innen kämpfen beim Start in ein eigenständiges Leben mit großen Schwierigkeiten beim Einkommen, bei der ersten Wohnung und bei der Mitsprache in ihrer Stadt und in dem Land, in dem sie leben.

Die AK schlägt ein 5-Punkte-Programm vor, das für diese Generation mehr Chancen und mehr Mitsprache sichert.

Ilkim Erdost, AK Bereichsleiterin Bildung, Konsument:innen, Wien

Martina Zandonella, Institut Foresight

Montag, 1. Dezember 2025, 9:30 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

