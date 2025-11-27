ASFINAG: Start der Gültigkeit für neue Vignetten 2026 am 1. Dezember 2025

Wien (OTS) -

Ab 1. Dezember 2025 beginnt das neue Vignettenjahr offiziell. Das bedeutet, dass ab diesem Tag sowohl die Klebevignette 2026 in Feuerrot sowie die Digitale Vignette 2026 gültig sein werden. Beide Vignettentypen stehen seit einigen Wochen bereits zum Verkauf – und zwar bei 6.000 Vertriebsstellen bzw. digital über den ASFINAG Mautshop bzw. über die kostenlose ASFINAG App sowie bei Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC und an ausgewählten Tankstellen und Trafiken.

Wichtig dabei: Die „alte“ Klebevignette in Seegrün ist noch bis 31. Jänner 2026 gültig – mit 1. Februar 2026 muss die Vignette in Feuerrot geklebt sein oder alternativ die Digitale Vignette vorliegen.

„Wir wissen natürlich, dass die Vignette auch ein beliebtes Weihnachtsgeschenk ist. Das geht aber auch bequem bei der Digitalen Vignette. Im Mautshop kann man die Bestellbestätigung als Weihnachtsedition anklicken. Diese ist individuell zu gestalten und kann so sehr einfach als persönliches Geschenk erstellt werden“, bestätigt ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Jahres-Vignette maximal 14 Monate gültig

Die Klebevignette wird es in Österreich zum letzten Mal geben. Ab dem Vignettenjahr 2027 wird es ausschließlich Digitale Vignetten geben. Kundinnen und Kunden können also noch einmal wie gewohnt zwischen Digitaler Vignette und Klebevariante frei wählen. Der Preis ist in beiden Optionen derselbe – genauso die jeweiligen Modelle wie 10-Tages, 2-Monats- und Jahres-Vignette. Die 1-Tages-Vignette ist ausschließlich digital erhältlich.

Wichtig für alle Kundinnen und Kunden: es wird dann ausreichend Möglichkeiten geben, sich die Digitale Vignette auch „analog“, also bei einer Trafik, Mautstelle, Tankstelle, ÖAMTC, ARBÖ oder Vertriebsstelle, zu kaufen. Somit wird auch für alle, die über keinen Online-Zugang verfügen, der Kauf vor Ort bei den oben genannten ASFINAG Vertriebspartnern weiterhin gewährleistet.