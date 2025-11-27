PHAGO: 30.000 Euro Weihnachtsspende

Wien (OTS) -

Gleich drei soziale Einrichtungen mit dem Schwerpunkt Kinder-Hilfe erhalten Unterstützung vom Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO. Die PHAGO-Weihnachtsspende 2025 geht heuer an diese Vereine:

Die möwe Kinderschutz Ferien ohne Handicap Rainman’s Home

Der Scheck von jeweils 10.000 Euro für konkrete Pläne und Projekte im nächsten Jahr ist diese Woche an die drei Organisationen übergeben worden.

PHAGO-Präsident Andreas Windischbauer freut sich: „ Die Arbeit aller drei Vereine hat uns beeindruckt. Als Arzneimittelgroßhändler ist es uns wichtig, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Da gehört es für uns dazu, soziale Projekte finanziell zu unterstützen. “

Die möwe Kinderschutz ist eine Hilfseinrichtung bei körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. „möwe“ bietet an insgesamt sechs Standorten in Wien und Niederösterreich eine erste Anlaufstelle für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche.

Den Bedarf von Betreuungsmöglichkeiten in den Ferienzeiten für Kinder und Jugendliche mit schwerer und mehrfacher Behinderung erkannte Birgit Stoifl schon früh. Also gründete sie den Verein „Ferien ohne Handicap“, der 8 bis 29jährige mit schweren und mehrfachen Behinderungen in Gruppen oder individuell betreut.

Bei „Rainman’s Home“ wiederum hat man es sich zum Ziel gesetzt, die Welt mit den Augen betroffener Autisten zu sehen und ihnen damit Chancen für ein menschenwürdiges und menschenmögliches Leben zu bieten. „Strukturiertes Lehren und Lernen“ steht bei Rainman’s Home ganz oben auf der Tagesordnung. In den zahlreichenTagesstätten bietet der Verein Beschäftigungsmöglichkeiten für autistische Menschen.