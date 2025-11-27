HTL Hollabrunn-Absolventen gewinnen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2025

Wien, Hollabrunn, Niederösterreich (OTS) -

Am 24. November wurde im Kuppelsaal der TU Wien die 14. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis verliehen. In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ ging der Sieg an die HTL Hollabrunn Absolventen Timon Germin und Timo Perzi.

Mit Ihrem Maturaprojekt „Künstliche Intelligenz gegen Brandgefahr im Stromkreis“ sicherten sich Timon Germin und Timo Perzi, HTL Hollabrunn, Höhere Lehranstalt für Elektronik und Technische Informatik, den Sieg in der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ vor 50 Maturanten-Teams aus 22 HTLs.

Sie entwickelten einen Prototypen mit echtem Zukunftspotenzial für mehr Sicherheit in der Gebäudetechnik, in dem KI zuverlässig gefährliche von harmlosen Lichtbögen unterscheidet.

Startschuss für den 15. TÜV AUSTRIA #WiPreis 2026

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet auch im kommenden Jahr statt. Einreichungen sind bereits jetzt unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen: Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten deren Approbation nicht älter als von 2024 ist. Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt. Der 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet am 24. November 2026 statt.