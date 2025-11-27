  • 27.11.2025, 10:11:33
  • /
  • OTS0058

HTL Hollabrunn-Absolventen gewinnen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2025

In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ ging der Sieg an die HTL Hollabrunn Absolventen Timon Germin und Timo Perzi.

Timon Germin und Timo Perzi, Siegerteam aus Hollabrunn, mit HTL-Abteilungsvorstand Wilfried Trollmann, HTL-Hollabrunn Direktor Wolfgang Bodei und Diplomarbeitsbetreuer Michael Wihsböck
Wien, Hollabrunn, Niederösterreich (OTS) - 

Am 24. November wurde im Kuppelsaal der TU Wien die 14. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis verliehen. In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ ging der Sieg an die HTL Hollabrunn Absolventen Timon Germin und Timo Perzi.

Mit Ihrem Maturaprojekt „Künstliche Intelligenz gegen Brandgefahr im Stromkreis“ sicherten sich Timon Germin und Timo Perzi, HTL Hollabrunn, Höhere Lehranstalt für Elektronik und Technische Informatik, den Sieg in der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ vor 50 Maturanten-Teams aus 22 HTLs.

Sie entwickelten einen Prototypen mit echtem Zukunftspotenzial für mehr Sicherheit in der Gebäudetechnik, in dem KI zuverlässig gefährliche von harmlosen Lichtbögen unterscheidet.

Startschuss für den 15. TÜV AUSTRIA #WiPreis 2026

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet auch im kommenden Jahr statt. Einreichungen sind bereits jetzt unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen: Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten deren Approbation nicht älter als von 2024 ist. Das Preisgeld für die beste Dissertation beträgt 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/ Masterarbeit 5.000 Euro, 4.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt. Der 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis findet am 24. November 2026 statt.

Rückfragen & Kontakt

TÜV AUSTRIA Group
Michael Thomas, MA
E-Mail: wipreis@tuvaustria.com

Tel.: +43 664 60454 6131
Website: https://wipreis.tuvaustria.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TVO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright