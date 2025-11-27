Samariterbund und Österreichische Post sammeln wieder Weihnachtsgeschenke für Kinder in Armut

Wien (OTS) -

Mit dem Start in den Advent möchten der Samariterbund und die Österreichische Post die laufende Weihnachtsaktion „Spielen Sie Christkind“ in den Mittelpunkt rücken. Seit einigen Wochen können Menschen in ganz Österreich kostenlos Geschenke für Kinder in Armut verschicken – und so Mädchen und Buben unterstützen, die zu Weihnachten sonst leer ausgehen würden.

„Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet und spürt rund um Weihnachten die eigene Situation besonders stark. Genau hier setzen wir mit unserer Aktion an“, betont Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. „Gemeinsam mit vielen engagierten Menschen möchten wir Kindern, die sonst oft leer ausgehen, ein fröhliches Weihnachtsfest bescheren.“

Eine gewachsene Weihnachtstradition

Die Aktion, die 2012 ihren Anfang nahm, ist für viele zu einem fixen Bestandteil der Adventzeit geworden. Im vergangenen Jahr kamen über 18.000 Geschenke zusammen, die an Kinder in schwierigen Lebenssituationen verteilt wurden.

„Als Österreichische Post wollen wir Kindern und Familien zu Weihnachten Freude, Wärme und Zuversicht schenken. Deshalb übernehmen wir auch heuer wieder die logistische Umsetzung dieser wertvollen Aktion und sorgen dafür, dass jedes Geschenk sicher und rechtzeitig ankommt. Denn gerade in dieser Zeit kann eine kleine Aufmerksamkeit ein großes Zeichen der Hoffnung sein“, erklärt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Gratis-Versand mit der Post

So einfach funktioniert „Spielen Sie Christkind“:

Ein Geschenk im Wert von rund 20 bis 40 Euro besorgen und weihnachtlich verpacken.

Für den Versand das Päckchen gemeinsam mit einem kurzen Info-Zettel (z. B. Altersangabe) in eine neutrale Verpackung geben.

Auf das Paket gut sichtbar „#TeamChristkind“ schreiben oder ein Gratis-Versandetikett der Post aufkleben (www.post.at/geschenkpaket).

Das Geschenk bis 23. Dezember 2025 kostenlos in einer Postfiliale oder bei einem Post Partner abgeben.

Die Geschenke werden in der Weihnachtszeit von haupt- und ehrenamtlichen Samariter:innen sowie der Samariterjugend an Kinder aus sozialen Einrichtungen und armutsbetroffenen Familien verteilt.

Mitmachen auch online möglich

Auf shöpping.at stehen fertig zusammengestellte Geschenkpakete zur Auswahl. Zusätzlich kann das #TeamChristkind mit einer Geldspende unterstützt werden.

Alle Informationen: www.samariterbund.net/christkind

Fotolink: https://cloud.samariterbund.net/s/QPeGmLYXRxmcjXH

Passwort: #TeamChristkind25