"GRIP - Das Motormagazin": 50 Jahre Vollgas - Matthias Malmedie feiert Geburtstag!

München (OTS) -

München (ots)

Spektakuläre Überraschungs-Challenges für Matthias

Mit Walter Röhrl, Kai Ebel und Tim Schrick

"GRIP - Das Motormagazin" -am 14. Dezember um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Zum 50. Geburtstag von Moderator-Legende Matthias Malmedie zeigt GRIP eine einmalige Sondersendung. In drei spektakulären Challenges muss Matthias sein Können unter Beweis stellen - und das als große Überraschung für ihn selbst. Mit von der Partie sind legendäre Persönlichkeiten der Automobilwelt, darunter Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, Sportreporter Kai Ebel und Rennfahrer Tim Schrick. Die Geburtstagsfolge "GRIP - Das Motormagazin" - am 14. Dezember um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Matthias Malmedie, der 2007 als rotzfrecher Vokuhila-Bengel bei GRIP durchstartete, ist mittlerweile 50 Jahre alt - geblieben ist jedoch seine grenzenlose Begeisterung für Autos, Geschwindigkeit und verrückte Challenges. Für seine Jubiläumssendung hat GRIP drei außergewöhnliche Challenges vorbereitet: Zunächst steht ein Nachteinkauf im Elektro-Kart auf dem Programm: Matthias und seine Mitstreiter Niki, Philipp und Helge müssen eine Geburtstagseinkaufsliste abarbeiten - nicht mit Einkaufswagen, sondern in flinken Elektro-Karts. Chaos, Action und rasante Kurven sind garantiert, wer meistert den Einkauf am schnellsten und unfallfrei?

In der zweiten Challenge wird es noch rasanter: Die Polizei ist mit im Spiel, wenn es in einer Neuauflage von "Der Perfekte Fluchtwagen" darum geht, die Diebe der legendären "Mona Malmedie" zu stellen. Mit einer Corvette Z06, Unterstützung durch Motorradpolizist Jens Kuck und Wachtmeister Schelle, beginnt ein packendes Duell zwischen Gesetzeshütern und den Kunsträubern Matthias Malmedie und Helge Thomsen. Wer behält die Oberhand - die Beamten oder die PS-starken Fluchtfahrzeuge?

Den krönenden Abschluss bildet ein spektakuläres Drift-Duell gegen die Luftakrobaten "Team Niebergall". Matthias und ein Überraschungsgast treten in 500 bis 700 PS starken Driftcars an, um Figuren am Boden nachzufahren, die die Kunstflieger am Himmel vorgegeben haben. Spannung, Präzision und Adrenalin sind hier garantiert - und ob es dabei unfallfrei bleibt, ist alles andere als sicher.

Die Sonderfolge "GRIP - Das Motormagazin" - am 14. Dezember um 18:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Produziert wird die Folge von Burda Studios GmbH.

Über "GRIP - Das Motormagazin":

Seit über fünfzehn Jahren und in fast 700 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr bei RTLZWEI kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.