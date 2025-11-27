Modul University Vienna startet neuen Bachelor „HR Management” – Österreichs erster internationaler HR-Studiengang mit starkem Datenfokus

Wien, 27. November 2025 (OTS) -

Die Modul University Vienna gibt die erfolgreiche Akkreditierung des neuen Bachelorstudiums „HR Management“ bekannt. Der Studiengang ist unter den privaten Universitäten in Österreich einzigartig und startet im Frühjahr 2026. Das internationale Programm verknüpft Unternehmens- und Führungskultur, moderne Arbeitsorganisation sowie innovative Methoden der Kompetenzentwicklung mit digitalen, KI-gestützten Tools der Personalauswahl und arbeits- und organisationspsychologischen Grundlagen. Auf diese Weise bietet es eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Ausbildung für HR-Expert:innen.

HR-Kompetenzen für eine Arbeitswelt im Wandel

Fachkräftemangel, digitale Transformation, demografischer Wandel und neue Erwartungshaltungen von Mitarbeitenden prägen Unternehmen weltweit. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Well-being, Resilienz und psychische Gesundheit. Der neue Bachelor-Studiengang greift diese Entwicklungen auf und qualifiziert Studierende dafür, Menschen und Organisationen in komplexen Arbeitsumgebungen strategisch zu begleiten. Besonders relevant: Die Recruiting-Kosten steigen in vielen Branchen stetig, während KI-gestützte Tools HR-Prozesse grundlegend verändern. Unternehmen suchen daher verstärkt HR-Fachkräfte, die psychologisches Know-how, Datenkompetenz und strategisches Denken verbinden.

Dekan für Bachelorstudiengänge Jason L. Stienmetz betont in diesem Zusammenhang die strategische Bedeutung des neuen Programms: „Der Bachelor in Human Resource Management vermittelt ein umfassendes Verständnis dafür, wie menschliches Potenzial in Organisationen entwickelt werden kann. Wir schaffen eine Lernumgebung, in der Studierende und Lehrende einander unterstützen, denn dieses Miteinander ist zentral für unser HR-Programm. Wir möchten HR-Expert:innen ausbilden, die klassische HR-Kompetenzen beherrschen und gleichzeitig komplexe Themen, wie nachhaltiges und inklusives HR-Management, sicher navigieren können. Unsere studentenzentrierte Philosophie mit Mentoring und offenen Gesprächen stellt sicher, dass alle die Werkzeuge erhalten, die sie brauchen. Absolventinnen und Absolventen werden als Führungspersönlichkeiten, Fürsprecher:innen und strategische Denker:innen wirken, die ihre Organisationen nachhaltig prägen.“

Einzigartige Kombination aus Psychologie, Praxis und Technologie

Das Programm kombiniert psychologisches Know-how, darunter Occupational, Social, Cognitive und Personality Psychology, mit zentralen HR-Bereichen wie Organizational Behavior, Leadership, Employer Branding und People Analytics. Ein wesentliches Element ist das praxisnahe Capstone Project, das ein 625-Stunden-Praktikum umfasst und den direkten Transfer von Theorie zu realen HR-Herausforderungen ermöglicht. Ergänzend dazu erwerben Studierende Kompetenzen im Einsatz von KI-Tools im HR, in ethischem Management sowie in Diversity, Equity & Inclusion.

Über die Modul University Vienna

Die Modul University Vienna ist eine international anerkannte Privatuniversität mit Sitz in Wien. Sie steht für akademische Exzellenz, innovative Forschung und eine klare internationale Ausrichtung. Alle Studienprogramme werden auf Englisch angeboten und die Universität legt besonderen Wert auf interdisziplinäres Denken, kritische Reflexion und wissenschaftlich fundierte Praxisorientierung. Mit einer vielfältigen, internationalen Studierendenschaft bietet die MU ein breites Spektrum an hochwertigen Studienprogrammen, unter anderem in den Bereichen internationale Wirtschaft, international Relations, Tourismus, nachhaltige Entwicklung und Data Science. Die Modul University Vienna verfolgt das Ziel, ihre Studierenden umfassend auf verantwortungsvolle Führungsaufgaben in einem globalen Umfeld vorzubereiten.

Weitere Infos unter:

https://www.modul.ac.at/programs/bachelor-programs/bsc-hr-management